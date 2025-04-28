Россиянам рассказали, как защитить растения от весенних заморозков

Специальные укрывные «одеяла» являются одним из самых надёжных и эффективных методов защиты от ночных заморозков. Об этом пишет «ФедералПресс».

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Подобные «одеяла» можно изготовить из лутрасила или толстого агроволокна. Не возбраняется и использование старых байковых покрывал. Главная задача такого укрытия - не пропустить холодный воздух и задержать тепло земли. Главное – снять «одеяло» утром.

Также можно взять на вооружение такой старинный метод, как дымление. Для этого на грядках необходимо развести дымовые кучи из влажной соломы, навоза и опавшей листвы. Образовавшийся дым окутывает участок и позволяет снизить теплопотери.

По словам экспертов, для защиты урожая необходимо учитывать целый комплекс факторов, в том число выбор места посадки и тип почвы, или выбрать морозоустойчивый сорт.

«Уже есть гибриды томатов и перцев, способные выдерживать кратковременные заморозки без критичных последствий», – указал агроном-исследователь Роман Бекетов.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил «Радиоточке НСН», что в этом году апрельские заморозки были предсказуемы, на урожае зерновых это не должно сказаться, пострадать могли только плодоовощные культуры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоЗаморозкиУрожай

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