Россиянам рассказали, как защитить растения от весенних заморозков
Специальные укрывные «одеяла» являются одним из самых надёжных и эффективных методов защиты от ночных заморозков. Об этом пишет «ФедералПресс».
Подобные «одеяла» можно изготовить из лутрасила или толстого агроволокна. Не возбраняется и использование старых байковых покрывал. Главная задача такого укрытия - не пропустить холодный воздух и задержать тепло земли. Главное – снять «одеяло» утром.
Также можно взять на вооружение такой старинный метод, как дымление. Для этого на грядках необходимо развести дымовые кучи из влажной соломы, навоза и опавшей листвы. Образовавшийся дым окутывает участок и позволяет снизить теплопотери.
По словам экспертов, для защиты урожая необходимо учитывать целый комплекс факторов, в том число выбор места посадки и тип почвы, или выбрать морозоустойчивый сорт.
«Уже есть гибриды томатов и перцев, способные выдерживать кратковременные заморозки без критичных последствий», – указал агроном-исследователь Роман Бекетов.
Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил «Радиоточке НСН», что в этом году апрельские заморозки были предсказуемы, на урожае зерновых это не должно сказаться, пострадать могли только плодоовощные культуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru