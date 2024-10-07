«Полтора бутерброда»: Добыча красной икры в России сократилась в три раза в 2024 году

В 2024 году добыча красной икры в России сократилась в три раза по сравнению с прошлым годом, рассказал президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, гендиректор ЗАО «ИТА Северная компания» Виталий Корнев в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что в России, несмотря на завершение путины, дорожает красная икра. Цены на нее к октябрю этого года по сравнению с тем же периодом прошлого уже выросли до 25% и еще на 10% могут подняться к Новому году, рассказал глава Рыбного союза Александр Панин и подтвердили в Рыбной ассоциации. Причина – рост спроса на фоне плохого, нерыбного года. Корнев отметил, что внутренняя цена на икру в РФ является максимальной во всем мире.