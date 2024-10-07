«Полтора бутерброда»: Добыча красной икры в России сократилась в три раза в 2024 году
В этом сезоне россияне стали в полтора раза реже покупать красную икру из-за ее высокой цены, отметил в эфире НСН Виталий Корнев.
В 2024 году добыча красной икры в России сократилась в три раза по сравнению с прошлым годом, рассказал президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, гендиректор ЗАО «ИТА Северная компания» Виталий Корнев в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» сообщили, что в России, несмотря на завершение путины, дорожает красная икра. Цены на нее к октябрю этого года по сравнению с тем же периодом прошлого уже выросли до 25% и еще на 10% могут подняться к Новому году, рассказал глава Рыбного союза Александр Панин и подтвердили в Рыбной ассоциации. Причина – рост спроса на фоне плохого, нерыбного года. Корнев отметил, что внутренняя цена на икру в РФ является максимальной во всем мире.
«По моим оценкам, в этом сезоне россияне примерно в полтора раза стали реже покупать красную икру. В этом году икры почти в три раза меньше по объему, чем в прошлом сезоне, если брать год от года к году. Спрос есть, но в связи с относительным повышением цен икру стали покупать реже. При этом внутренняя цена икры является максимальной во всем мире. Поэтому нашим рыбодобытчикам нет большого смысла поставлять икру на экспорт, внутренний рынок значительно дороже», – сказал Корнев.
Он отметил, что цену на красную икру к Новому году трудно спрогнозировать. По словам Корнева, из-за ее крайне низких объемов цена может быть «любой».
«Если взять количество икры и разделить ее на одного россиянина, то в этом году на одного придется 40-50 грамм икры. Это полтора бутерброда… Исходя из этого, цена на красную икру может быть любой. На внутренний рынок попадало 1200-1300 тонн икры в годовом исчислении. Объем сегодняшнего потребления – это порядка 120 тонн легальной икры и порядка 40 тонн нелегальной икры.Соответственно, там вообще копеечное потребление, которое носит очаговый характер», – добавил собеседник НСН.
Ранее технолог, основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов рассказал НСН, что часть россиян начали смотреть в сторону черной икры из-за того, что разница в стоимости между красной и черной икрой в этом году минимальна. По его словам, с красной икры потребители также стали переключаться на щучью и другие позиции.
По данным Росрыболовства, россияне за новогодние каникулы в 2024 году приобрели около четырех тысяч тонн лососевой икры. Тогда отмечалось, что икру стали покупать больше благодаря росту предложения и более доступной цене. На экспорт, по данным Росстата, за прошлый год было отправлено 347 тонн, в то время как импорт красной икры в 2023 году составил всего 46 тонн, передает «Радиоточка НСН».
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