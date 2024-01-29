В России 20% икры не соответствуют требованиям

Большая часть фальсификата — икра иностранного происхождения, которая после перефасовки реализуется как отечественный деликатес. Она дешевле в производстве, однако значительно уступает по качеству: из-за неблагоприятных условий разведения рыбы, второсортного корма, гормонов, антибиотиков и ГМО.

Союз осетроводов оценивает долю икры из азиатских стран на российском рынке в 40%. При этом контрабанда превышает объем официальных поставок в полтора–два раза.

Ранее стало известно, что в красной икре найдены кишечная палочка, и другие бактерии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

