Польша угрожает Белоруссии прекратить железнодорожное движение

«Они (власти Белоруссии – прим. НСН) досконально знают, что мы можем закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение. Белоруссия является важным транзитным государством», - цитирует Каминьского РИА Новости.

По его словам, Польша понимает проблемы потери Белоруссией транзита из Китая, если Варшава закроет железнодорожное движение.

«Мы об этом знаем, обдумываем, все учитываем и направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такого типа действия, или будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической», - подчеркнул глава МВД и администрации Польши.

При этом Каминьский заявляет, что Польша еще не исчерпала возможности давления на Белоруссию из-за миграционного кризиса. Так, Польша в начале недели закрыла пограничный переход Кузница, где сосредоточено большое число мигрантов.

«У нас есть еще ряд возможностей воздействия на режим (белорусские власти – ред.), действительно очень тяжелые для режима возможности применения реторсий. Закрытие перехода в Кузнице следовало из того, что непосредственно перед этим переходом в Кузнице белорусы спровоцировали эту миграционную ситуацию. Это был первый предупредительный сигнал для белорусов. Они с недоверием подходили к тому, что мы закроем этот переход на необозначенный период», - цитирует министр.



Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил Лукашенко в организации кризиса на границе с Польшей с мигрантами. Он считает, в России понимают сложность ситуации.

«Думаю, на официальном уровне в России понимают риски, которые возникли в связи с миграционным кризисом. Тем более, это затрагивает российские интересы. Если говорить об ответных санкциях Евросоюза, и Польша полностью перекроет транзит грузов, то, конечно, пострадают тысячи российских организаций. Убытки будут исчисляться десятками миллионов долларов ежедневно. Потому что это – грузы, тем более, Новый год движется. И, конечно, виновен в этом Лукашенко. Акции российского «Аэрофлота» упали в течение дня на какой-то процент – пусть Лукашенко компенсирует убытки, которая понесла компания из-за возникшего кризиса, и в том числе репутационные издержки. Почему-то Мария Захарова (официальный представитель МИД РФ – прим. НСН) – не выставляет счет Лукашенко, а пытается обвинить в этом западных партнеров», - отметил эксперт.



