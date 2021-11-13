Путин пообещал поговорить с Лукашенко, чтобы тот не перекрыл газ Европе

«Я, честно говоря, об этом первый раз слышу. Я дважды за последнее время разговаривал с Александром Григорьевичем (Лукашенко). Он мне ни разу об этом не сказал. Но он может. Ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, поговорю с ним на эту тему. Если он не в сердцах это сказал», - отметил Путин.

Также российский лидер напомнил, что в отношении Белоруссии и лично президента Лукашенко «все время применяют и грозятся применить новые санкции».

«Это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы, не способствовало бы развитию отношений с Белоруссией как с транзитной страной» - заявил Путин.

Глава России вспомнил газовый кризис с Украиной, когда Киев в 2008 году прекратил транзит российского газа в Европу, отмечает «Интерфакс».

Ранее Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил Лукашенко в организации кризиса на границе с Польшей с мигрантами. Он считает, в России понимают сложность ситуации.

«Думаю, на официальном уровне в России понимают риски, которые возникли в связи с миграционным кризисом. Тем более, это затрагивает российские интересы», - отметил эксперт.

