Польша отреагировала на обвинения в причастности к атакам на «Северные потоки»

Польша не имеет отношения ко взрывам на газопроводах «Северные потоки». Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин в Twitter 11 июня.

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«Польша не имела никакого отношения ко взрывам «Северного потока 1» и «Северного потока 2». Связывание Польши с этими событиями необоснованно», — цитирует Жарина Газета.ru.

Он также отметил, что версия о причастности России к взрывам на газопроводах «остается в силе».

Ранее стало известно, что немецкие следователи изучают улики о том, что подорвавшие газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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ФОТО: РИА Новости
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