Польша отреагировала на обвинения в причастности к атакам на «Северные потоки»

«Польша не имела никакого отношения ко взрывам «Северного потока 1» и «Северного потока 2». Связывание Польши с этими событиями необоснованно», — цитирует Жарина Газета.ru.

Он также отметил, что версия о причастности России к взрывам на газопроводах «остается в силе».

Ранее стало известно, что немецкие следователи изучают улики о том, что подорвавшие газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

