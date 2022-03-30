Польша откажется от импорта российских энергоносителей до конца года

«Газ – до конца этого года, нефть – до конца этого года … уголь, так быстро, как будет принят закон, возможно, уже в апреле», — цитирует премьера РИА Новости.

Ранее правительство Польши приняло решение запретить импорт угля из РФ и разработало соответствующий законопроект.

