Минску не нравится российская нефть. К выборам...

Белоруссия приостановила экспорт российской нефти на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ненадлежащего качества сырья. Еще в минувшую пятницу концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей из России нефти – в ней якобы обнаружена значительная доля примесей. В связи с этим оба белорусских НПЗ – в Гомельской и Витебской областях – сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти вдвое сократили объемы переработки. Минск ждет возобновления поставок «чистой» нефти из России не ранее, чем через 8-10 дней, поскольку источник загрязнения обнаружен в полутора тысячах километров от белорусской границы — в Самарской области. В российской компании «Транснефть» обещали исправить ситуацию в ближайшее время. Как сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб, «контрактные обязательства приостановлены до решения вопроса с российской нефтью», - сказал он. Правда, из его пояснений, которые приводит «Интерфакс», следует также, что экспорт пришлось приостановить из-за того, что Белоруссии необходимо обеспечивать возросшие потребности внутреннего рынка.

Минск, по мнению ряда экспертов, намеренно драматизирует ситуацию – в контексте будущих цен на российскую нефть, которые для нее неминуемо вырастут. Как напоминает «Газета.ру», Белоруссия получала российскую нефть беспошлинно, но в ходе налогового маневра в России цена для Минска окажется на том же уровне, что и для соседних европейских покупателей. С этого и по 2024-й годы ставка налога на добычу полезных ископаемых будет поэтапно расти наряду с отменой экспортной пошлины. По оценке Александра Лукашенко, от российского налогового маневра Белоруссия потеряет более 10 млрд долларов. На этом основании он заявил о намерении добиться от Москвы компенсаций. А когда ему дали понять, что вероятность этого столь же мала, как его проигрыша на выборах, Лукашенко пригрозил закупками нефти в других странах.

«Разговоры об альтернативных закупках нефти уже стали в Белоруссии приметой» , - рассказал НСН политолог Александр Зимовский