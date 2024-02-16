Польша не пустила на рынок страны более 100 тонн агропродукции с Украины

Контрольные органы Польши с 12 февраля не пустили на рынок страны свыше 100 тонн сельхозсырья и продукции с Украины после введения властями усиленного контроля качества на границе по требованию протестующих фермеров. Об этом сообщила Инспекция по качеству сельскохозяйственной продукции и продовольствия Польши в соцсети X.

Польские фермеры заблокировали пять КПП на границе с Украиной

Согласно данным, после проведенной проверки ведомством были запрещены ввоз и продажа в Польше 68 тонн проса, 44 тонн семян льна, 20 тонн замороженной малины и 19 тонн томатного концентрата с территории Украины.

Ранее сообщалось, что в приграничном населенном пункте Дорохуске польские фермеры высыпали зерно из прибывших с Украины грузовиков, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры