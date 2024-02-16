Польша не пустила на рынок страны более 100 тонн агропродукции с Украины

Согласно данным, после проведенной проверки ведомством были запрещены ввоз и продажа в Польше 68 тонн проса, 44 тонн семян льна, 20 тонн замороженной малины и 19 тонн томатного концентрата с территории Украины.

Ранее сообщалось, что в приграничном населенном пункте Дорохуске польские фермеры высыпали зерно из прибывших с Украины грузовиков, передает «Радиоточка НСН».

