Польша не пустила на рынок страны более 100 тонн агропродукции с Украины
Контрольные органы Польши с 12 февраля не пустили на рынок страны свыше 100 тонн сельхозсырья и продукции с Украины после введения властями усиленного контроля качества на границе по требованию протестующих фермеров. Об этом сообщила Инспекция по качеству сельскохозяйственной продукции и продовольствия Польши в соцсети X.
Согласно данным, после проведенной проверки ведомством были запрещены ввоз и продажа в Польше 68 тонн проса, 44 тонн семян льна, 20 тонн замороженной малины и 19 тонн томатного концентрата с территории Украины.
Ранее сообщалось, что в приграничном населенном пункте Дорохуске польские фермеры высыпали зерно из прибывших с Украины грузовиков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru