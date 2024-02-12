Польские фермеры заблокировали пять КПП на границе с Украиной
Протестующие польские фермеры закрыли проезд для украинских фур через пять контрольно-пропускных пунктов, заявил в эфире телеканала «Рада» представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
По его словам, количество заблокированных КПП увеличивается. Еще утром 12 февраля польские фермеры не пропускали украинские фуры через два пункта, уточнил Демченко.
Представитель Госпогранслужбы предупредил об увеличении очередей из грузовиков по обеим сторонам границы. Чиновник обратил внимание, что протестующие перекрыли проезд только для фур, тогда как другой транспорт они не трогают.
Как пишет «Свободная пресса», протестующие фермеры начали нападать на украинские фуры. Накануне в приграничном населенном пункте Дорохуске они высыпали зерно из прибывших с Украины грузовиков, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru