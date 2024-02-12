Польские фермеры заблокировали пять КПП на границе с Украиной

По его словам, количество заблокированных КПП увеличивается. Еще утром 12 февраля польские фермеры не пропускали украинские фуры через два пункта, уточнил Демченко.

Представитель Госпогранслужбы предупредил об увеличении очередей из грузовиков по обеим сторонам границы. Чиновник обратил внимание, что протестующие перекрыли проезд только для фур, тогда как другой транспорт они не трогают.

Как пишет «Свободная пресса», протестующие фермеры начали нападать на украинские фуры. Накануне в приграничном населенном пункте Дорохуске они высыпали зерно из прибывших с Украины грузовиков, сообщает «Радиоточка НСН».

