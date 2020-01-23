Половина россиян через 40 лет станут пенсионерами
К 2060 году 47% россиян станут пенсионерами. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse. По их данным, уже в этом году на людей старше 65 лет будет приходиться лишь четверть работающего населения страны.
В исследовании отмечается, что после выхода на пенсию в 2020 году мужчины будут жить в среднем 13,3 года, а в 2060-м - 17, 4 года, передает телеканал «360». Для того, чтобы темпы роста мировой экономики не замедлились, а благосостояние людей не снизилось, необходимо проведение реформ и ускорение темпов роста производительности труда, пишет «ФедералПресс».
Новая система пенсионных накоплений – так называемый гарантированный пенсионный план (ГПП) – в России может заработать с 2022 года. Об этом сообщил первый замглавы Центробанка РФ Сергей Швецов. Новая система нацелена на то, чтобы мотивировать россиян самостоятельно копить на пенсию.
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