Половина россиян через 40 лет станут пенсионерами

В исследовании отмечается, что после выхода на пенсию в 2020 году мужчины будут жить в среднем 13,3 года, а в 2060-м - 17, 4 года, передает телеканал «360». Для того, чтобы темпы роста мировой экономики не замедлились, а благосостояние людей не снизилось, необходимо проведение реформ и ускорение темпов роста производительности труда, пишет «ФедералПресс».

Новая система пенсионных накоплений – так называемый гарантированный пенсионный план (ГПП) – в России может заработать с 2022 года. Об этом сообщил первый замглавы Центробанка РФ Сергей Швецов. Новая система нацелена на то, чтобы мотивировать россиян самостоятельно копить на пенсию.

