В РФ могут снизить пенсионный возраст для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий снижение возраста выхода на пенсию для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Госдуму.
Как отмечает агентство, проект внесен госсоветом Удмуртии. В частности, в документе говорится, что на эти цели с учетом численности многодетных отцов в РФ может потребоваться около 5,21 млрд рублей.
Ранее досрочный выход на пенсию был предусмотрен для многодетных женщин, которые родили троих и более детей.
Напомним, сегодня сообщалось, что новая система пенсионных накоплений – так называемый гарантированный пенсионный план (ГПП) – в России может заработать с 2022 года.
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