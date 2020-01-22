В РФ могут снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

Как отмечает агентство, проект внесен госсоветом Удмуртии. В частности, в документе говорится, что на эти цели с учетом численности многодетных отцов в РФ может потребоваться около 5,21 млрд рублей.

Ранее досрочный выход на пенсию был предусмотрен для многодетных женщин, которые родили троих и более детей.

Напомним, сегодня сообщалось, что новая система пенсионных накоплений – так называемый гарантированный пенсионный план (ГПП) – в России может заработать с 2022 года.



