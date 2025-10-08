Алиханов: Полет импортозамещенного МС-21 состоится в ближайшее время
Летные испытания импортозамещенного самолета МС-21 стартуют в ближайшее время. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
По его словам, самолет проходит проверки в летно-испытательном комплексе и присоединится к программе летных испытаний в ближайшее время. До конца года ожидается завершение обновления комплексной программы развития авиационной отрасли, одна из ключевых точек сертификационных испытаний в ее рамках - первый полет полностью импортозамещенного МС-21 № 0013.
Как отметил Алиханов, Минпромторг вместе с коллегами из транспортного блока и промышленными предприятиями уточняет прогнозы производства и планы по закупке машин.
«Ожидаем, что откорректированная программа появится ближе к концу 2025 года», - указал министр.
Ранее свой первый испытательный полет совершил первый серийный отечественный самолет SJ-100, собранный с применением отечественных технологий, пишет Ura.ru.
