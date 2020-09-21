Политолог назвал обоснованным увеличение НДПИ для ресурсодобывающих предприятий

Госдума готовится рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении ставки НДПИ для ресурсодобывающих предприятий. В правительстве полагают, что новые налоги позволят ежегодно пополнять федеральный бюджет на десятки миллиардов рублей. Директор Sapronov Consulting, политолог Николай Сапронов высказал мнение, что увеличение налогового бремени происходит на фоне объективных макроэкономических показателей:

«Законопроект, который предусматривает повышение налогов на добычу полезных ископаемых, и дополнительный доход на добычу углеводородного сырья – это один из ожидаемых ходов Минфина и правительства. Он направлен на повышение доходов федерального бюджета в рамках тех возможностей, которые есть сейчас у правительства. Наличие бюджетного дефицита у России

Сапронов подчеркнул, что это достаточно высокий уровень бюджетного дефицита, при котором экономическая политика требует изменения, в том числе в подходах не только к налоговому администрированию, но и пересмотру законодательной базы в области налогообложения. Политолог также считает, что крупный бизнес долго получал льготы, поэтому увеличение налогов для таких компаний вполне оправдано.