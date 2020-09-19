Госдума готовится повысить налоги на миллиарды рублей
Российский кабмин внес в Госдуму законопроект, принятие которого повлечет рост налогов на сотни миллиардов рублей. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект предусматривает уточнение и корректировку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), совмещенного с НДПИ.
Лишатся льгот по НДПИ владельцы выработанных месторождений. Планируется расширить перечень месторождений, к которым применяется НДД. Кроме того, производителям удобрений и компаний по добыче твердых полезных ископаемых, за исключением алмазов, золота, угля, торфа и общераспространенного сырья, введут рентный коэффициент в размере 3,5.
В российском правительстве считают, что новые налоги позволят ежегодно пополнять федеральный бюджет 237 миллиардами рублей.
В числе других мер восполнения дефицит бюджета – повышение акциза на сигареты и увеличение госдолга.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что меры поддержки экономики были абсолютно недостаточны.
«Сейчас опросы бизнеса показывают, что он стонет: рано или поздно отсрочки по кредитам и арендной плате придется гасить. 40% бизнеса говорит, что у них нет средств платить налоги»,- указал Нечаев.
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