Госдума готовится повысить налоги на миллиарды рублей

Законопроект предусматривает уточнение и корректировку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), совмещенного с НДПИ.

Лишатся льгот по НДПИ владельцы выработанных месторождений. Планируется расширить перечень месторождений, к которым применяется НДД. Кроме того, производителям удобрений и компаний по добыче твердых полезных ископаемых, за исключением алмазов, золота, угля, торфа и общераспространенного сырья, введут рентный коэффициент в размере 3,5.

В российском правительстве считают, что новые налоги позволят ежегодно пополнять федеральный бюджет 237 миллиардами рублей.

В числе других мер восполнения дефицит бюджета – повышение акциза на сигареты и увеличение госдолга.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что меры поддержки экономики были абсолютно недостаточны.

«Сейчас опросы бизнеса показывают, что он стонет: рано или поздно отсрочки по кредитам и арендной плате придется гасить. 40% бизнеса говорит, что у них нет средств платить налоги»,- указал Нечаев.

