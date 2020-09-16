Минфин предложил увеличить акциз на сигареты на 20 процентов
Министерство финансов РФ предложило в 2021 году поднять акциз на табачную продукцию на 20 процентов, чтобы компенсировать расходы, вызванные пандемией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минфин внес в Налоговый кодекс проект документа, по которому в 2021 году ставки акциза на всю табачную продукцию увеличатся на 20%. Текст документа уже одобрен на комиссии по законопроектной деятельности, теперь его судьбу будет решать кабмин.
Ранее с подобной инициативой уже выступало министерство здравоохранения. Главный терапевт ведомства Оксана Драпкина не раз подчеркивала, что именно налоговое воздействие является одной из самых доказанных в своей эффективности мер по борьбе с никотиновой зависимостью. Как утверждают в Минздраве, за последние 10 лет именно повышение акцизов снизило потребление табака в России с 39 до 28 процентов населения.
Однако эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях такого резкого решения, а именно о росте так называемого "серого рынка" сбыта. Отмечается,что увеличение акцизных ставок может поднять розничную цену за пачку сигарет минимум на 20 рублей. Если законопроект будет принят, то это станет самым значительным повышением акциза за всю историю табачной промышленности в стране.
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