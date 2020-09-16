Минфин предложил увеличить акциз на сигареты на 20 процентов

Министерство финансов РФ предложило в 2021 году поднять акциз на табачную продукцию на 20 процентов, чтобы компенсировать расходы, вызванные пандемией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Минфин внес в Налоговый кодекс проект документа, по которому в 2021 году ставки акциза на всю табачную продукцию увеличатся на 20%. Текст документа уже одобрен на комиссии по законопроектной деятельности, теперь его судьбу будет решать кабмин.