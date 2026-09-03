Покупатель ни при чем: Как маркетплейсы ущемляют интересы бизнеса
Маркетплейсы чувствуют вседозволенность и нередко ущемляют права предпринимателей, однако нельзя скидывать ответственность за это на потребителей, сказал НСН Алексей Койтов.
Если какие-то потребители злоупотребляют своим правом и сдают в ПВЗ товары ненадлежащего качества, то претензии необходимо предъявлять маркетплейсам, а не покупателям, заявил в беседе с НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) обратил внимание на растущую роль платформ в ограничении доступа на рынок и назвал их «гейткиперами». По его словам, государство в этих условиях должно выступить регулятором. Кроме того, важно изменить закон о защите прав потребителей для решения проблемы возврата товаров надлежащего качества, которые пользователи приобретают через онлайн-платформы. Койтов заметил, что изменения необходимы отрасли, но они не должны ограничивать права потребителей.
«Статья закона о защите прав потребителей о возврате товара, купленного дистанционно, требует обновления. Ее принимали двадцать лет назад, когда больше 70% дистанционных продаж приходилось на каталоги. Сегодня все поменялось, структура требует обновления. Однако мы слышим мнения, что надо ограничить потребителя, и, конечно, категорически против. Мы знаем, что ПВЗ принимают товары непотребного вида. Они уезжают на склады маркетплейсов, а оттуда - к другому покупателю. Продавцы сталкиваются с жалобами потребителей, но могут не знать о состоянии товара. Мы считаем, что маркетплейсы ущемляют интересы продавцов. Проблемы в отношениях между бизнесом и предпринимателем нельзя перекладывать на потребителя. То, что некоторые покупатели чем-то злоупотребляют, –неправильно. Но если они так делают, вопросы должны возникать к тем, кто позволяет это, – маркетплейсам и ПВЗ», - сказал он.
По словам собеседника НСН, государству в подобных реалиях пришлось вмешаться, но это нельзя считать чрезмерным давлением на бизнес.
«Маркетплейсы сегодня играют роль доминанты, которая диктует правила игры. Поскольку они диктовали их в ущерб бизнесу и потребителям, появился закон о платформенном регулировании. Государству пришлось вмешиваться. Мы видим, что, несмотря на новые правила маркетплейсы продолжают занимать позицию вседозволенности. Они обладают непомерной рыночной силой и не готовы от нее отказываться. Кого-то они пускают, кого-то не пускают – это в полной мере нарушение антимонопольного законодательства. Поэтому в ФАС внимательно следят за этим рынком. Возможно, стоит усилить этот контроль. Потребитель страдает, когда нарушается здоровая конкуренция», - объяснил он.
Ранее эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева сообщила НСН, что до 2030 года маркетплейсы в онлайн будут занимать 72% продаж.
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