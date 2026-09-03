Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) обратил внимание на растущую роль платформ в ограничении доступа на рынок и назвал их «гейткиперами». По его словам, государство в этих условиях должно выступить регулятором. Кроме того, важно изменить закон о защите прав потребителей для решения проблемы возврата товаров надлежащего качества, которые пользователи приобретают через онлайн-платформы. Койтов заметил, что изменения необходимы отрасли, но они не должны ограничивать права потребителей.

«Статья закона о защите прав потребителей о возврате товара, купленного дистанционно, требует обновления. Ее принимали двадцать лет назад, когда больше 70% дистанционных продаж приходилось на каталоги. Сегодня все поменялось, структура требует обновления. Однако мы слышим мнения, что надо ограничить потребителя, и, конечно, категорически против. Мы знаем, что ПВЗ принимают товары непотребного вида. Они уезжают на склады маркетплейсов, а оттуда - к другому покупателю. Продавцы сталкиваются с жалобами потребителей, но могут не знать о состоянии товара. Мы считаем, что маркетплейсы ущемляют интересы продавцов. Проблемы в отношениях между бизнесом и предпринимателем нельзя перекладывать на потребителя. То, что некоторые покупатели чем-то злоупотребляют, –неправильно. Но если они так делают, вопросы должны возникать к тем, кто позволяет это, – маркетплейсам и ПВЗ», - сказал он.