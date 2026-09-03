«У нас фабрика звезд»: Основатель «СЛОТ» назвал имя возможной новой вокалистки
Разрыв с Дарьей Равдиной стал сюрпризом, но фанаты уже решили, кто придет ей на замену, заявил НСН основатель группы Игорь Лобанов.
Окончательный уход из «СЛОТ» Дарьи Равдиной стал неожиданностью для коллектива, и сейчас музыканты ищут новую солистку, чтобы избежать отмены концертов, заявил НСН основатель и вокалист группы Игорь «Кэш» Лобанов.
Певица Дарья Равдина окончательно разорвала отношения с группой «СЛОТ». 20 августа коллектив объявил о завершении сотрудничества с вокалисткой. Тогда предполагалось, что Дарья ещё отработает несколько концертов и выступит на юбилейных шоу коллектива в феврале 2027 года. Но теперь Дарья отказалась от всех оставшихся выступлений.
«Это был сюрприз для нас. Все случилось без диалога, обсуждения и предупреждения. Бац, и мы узнали об этом из ее поста. Сейчас мы пытаемся сориентироваться, пока не знаем, что отменим, а что - нет. В феврале мы хотим сделать сборную солянку из новых и старых вокалисток. Из старых возможно появится наша первая вокалистка Теона Дольникова, если она будет в это время в Москве. Она никогда не отказывала нам в своём участии. Мы вообще хотим побольше народу на сцене, превратить концерты в юбилей гостей. Мы так и планировали изначально», — рассказал Лобанов.
Кто станет новой вокалисткой «СЛОТа», как обратил внимание музыкант, пока не решено.
«Мы сейчас смотрим, думаем, слушаем. Многих знаем. Слушатели уже решили за нас, что новой вокалисткой будет Маша Морр. А мы еще сами этого не знаем. Требования к вокалистке обычные: коммуникабельность, фотогеничность, адекватность, сценичность, хороший вокал. Дарья Равдина — уже четвёртая вокалистка у нас, просто "Фабрика звезд" получается. Не то чтобы все всегда идет по нашему плану», — признался основатель группы.
Ранее группа «СЛОТ» победила в международном конкурсе каверов на Metallica вопреки «информационному шуму» вокруг России, заявил НСН основатель и вокалист группы Игорь «Кэш» Лобанов.
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