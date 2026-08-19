До 70% продаж: Как маркетплейсы «отъедают» аудиторию торговых центров

Маркетплейсы «отъедают» аудиторию торговых центров, уже забирая 64% всех онлайн-продаж, заявила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева в пресс-центре НСН.

«Маркетплейсы составляют около 64% от всех онлайн-продаж. Есть прогнозы, что до 2030 года маркетплейсы в онлайн будут занимать 72%. Это огромное количество, они отъедают этот канал. Торговые центры на этом фоне умирают, потому что они не могут найти никакую свою уникальную составляющую. Развивать развлечения дорого, поэтому это происходит медленно, аудитория уходит. Это классическое угасание объекта», - отметила она.

За последний год в ТЦ Москвы закрылось более 2 тыс. точек. Открытия компенсировали закрытия лишь частично: около 80% по числу точек и около 75% по площадям. По данным СМИ, 50–60% закрытий пришлось на магазины одежды и других товаров фэшн категории, 8,6% — на точки бытовой техники и электроники, 5,7% — на магазины товаров для дома. Почти 50 брендов решили закрыть магазины в России или сократить число точек. В Москве более 40% торговых центров нуждаются в обновлении.

