Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Денис Французов в эфире НСН объяснил, в чём принципиальная разница между духами и туалетной водой, почему это влияет на стоимость продукта. По его словам, дело не в технологии производства, а в рецептуре и доле парфюмерной композиции.

По итогам первой половины 2026 года производство парфюмерной продукции в РФ выросло на 22,9% год к году, до 72,3 млн упаковок, следует из данных ЦРПТ (оператор «Честного знака»). Заметнее всего — на 77,1% год к году — увеличился выпуск духов: их было произведено почти 34 млн флаконов. Французов обозначил различия в производстве духов и туалетной воды.

«Производство духов и туалетной воды технологически устроено схожим образом. Основное различие заключается в рецептуре. В духах выше доля парфюмерной композиции. По действующему ГОСТу — не менее 10% душистых веществ против не менее 4% у туалетной воды. Поэтому духи могут быть дороже с точки зрения сырьевой части, но для их выпуска не требуется принципиально иное или более сложное оборудование», — сказал собеседник НСН.