Российские духи набирают обороты: Почему растет производство и что мешает развитию

Рост производства духов связан с расширением российского предложения: на рынок выходят новые парфюмерные марки,, а выпуск размещается на уже работающих контрактных производствах, сказал НСН Денис Французов.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Денис Французов в эфире НСН объяснил, в чём принципиальная разница между духами и туалетной водой, почему это влияет на стоимость продукта. По его словам, дело не в технологии производства, а в рецептуре и доле парфюмерной композиции.

По итогам первой половины 2026 года производство парфюмерной продукции в РФ выросло на 22,9% год к году, до 72,3 млн упаковок, следует из данных ЦРПТ (оператор «Честного знака»). Заметнее всего — на 77,1% год к году — увеличился выпуск духов: их было произведено почти 34 млн флаконов. Французов обозначил различия в производстве духов и туалетной воды.

«Производство духов и туалетной воды технологически устроено схожим образом. Основное различие заключается в рецептуре. В духах выше доля парфюмерной композиции. По действующему ГОСТу — не менее 10% душистых веществ против не менее 4% у туалетной воды. Поэтому духи могут быть дороже с точки зрения сырьевой части, но для их выпуска не требуется принципиально иное или более сложное оборудование», — сказал собеседник НСН.
В РФ предрекли рост доли нишевой парфюмерии до 25%

Впечатляющий рост производства духов в России эксперт связывает с активным развитием локальных марок и расширением ассортимента.

«Рост производства духов на 77% может быть связан прежде всего с расширением российского предложения: на рынок выходят новые парфюмерные марки, свои ароматы запускают косметические и fashion‑компании, а выпуск размещается на уже работающих контрактных производствах. То есть российские новинки активно концентрируются в категории духов, тогда как туалетная вода остаётся сильной категорией прежде всего для зарубежных брендов», — отметил эксперт.

По его словам, несмотря на позитивную динамику в парфюмерной отрасли, дальнейшее развитие сдерживает зависимость от импортного сырья.

«Главное ограничение дальнейшего роста находится в сырье. Чем выше содержание парфюмерной композиции, тем больше значение имеют доступность и стоимость ароматических компонентов. Часть такой компонентной базы остаётся импортной. Поэтому следующий этап импортозамещения — развитие собственного производства ароматических веществ и парфюмерных композиций», — добавил Французов.

Ранее сопредседатель Союза потребителей Петр Шелищ в пресс-центре НСН заявил, что чаще всего покупатель, выбирая парфюм, не знает четко, чего хочет, и делает выбор в пользу красивой упаковки и приятной цены, что играет не на руку российским производителям.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПроизводствоПарфюмерия

Горячие новости

Все новости

партнеры