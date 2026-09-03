В Минфине сообщили про «очень дорогую» продажу разработчика «Мира танков»

Замглавы Минфина подчеркнул, что с точки зрения текущего управления компанией все в порядке. По его словам, приняты специальные решения по оплате труда для сохранения рыночного уровня зарплат и удержания квалифицированных специалистов. Менеджмент студии полностью понимает свои задачи и эффективно выполняет работу.

Компания «Леста игры» перешла в собственность государства летом 2025 года. Теперь власти планируют провести прямую продажу актива частному инвестору, который сможет продолжить развитие успешных игровых проектов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

