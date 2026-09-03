В Минфине сообщили про «очень дорогую» продажу разработчика «Мира танков»
Российская игровая студия «Леста», издававшая в стране «Мир танков», «Мир кораблей» и «Танки Blitz», будет продана заинтересованному инвестору осенью текущего года. Соответствующее заявление в интервью РБК сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
По словам замминистра, актив оценивается как «очень дорогой», хотя точную сумму сделки он не раскрыл. Источник на рынке видеоигр сообщил, что бизнес может стоить порядка 50 миллиардов рублей. Моисеев выразил надежду, что юридические вопросы будут урегулированы быстро, и сделка состоится уже в сентябре-октябре.
Замглавы Минфина подчеркнул, что с точки зрения текущего управления компанией все в порядке. По его словам, приняты специальные решения по оплате труда для сохранения рыночного уровня зарплат и удержания квалифицированных специалистов. Менеджмент студии полностью понимает свои задачи и эффективно выполняет работу.
Компания «Леста игры» перешла в собственность государства летом 2025 года. Теперь власти планируют провести прямую продажу актива частному инвестору, который сможет продолжить развитие успешных игровых проектов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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