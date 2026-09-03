СМИ: В Москве загорелся ночной клуб Gipsy на Болотной набережной

О причинах возгорания и площади пожара на данный момент не сообщается. Также не известно, пострадал ли кто из гостей и персонала клуба

Клуб Gipsy считается одним из самых популярных ночных заведений столицы и работает более 15 лет — с июня 2011 года.

Ранее в Кубинке и Павловском Посаде после попадания БПЛА в многоквартирные дома возник пожар, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

