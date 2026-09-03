Мадьяр: Украина не готова к вступлению в Евросоюз

Премьер напомнил, что украинская сторона взяла обязательства вернуть языковые, образовательные, культурные и политические права венгерскому меньшинству в Закарпатье в установленный срок. Однако, по его словам, пока не видно никаких изменений в этом вопросе.

В среду, 2 сентября, Венгрия в очередной раз заблокировала ход переговоров о членстве Украины и Молдавии в ЕС. Будапешт приостановил обсуждение вопросов доступа к единому рынку и социальной политике до выполнения своих требований.

На этом фоне правительство Венгрии впервые официально закрепило за Россией статус угрозы, так как переживает за безопасность венгерского национального меньшинства на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

