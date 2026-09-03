Мадьяр: Украина не готова к вступлению в Евросоюз
Украина не готова к вступлению в Евросоюз из-за продолжающихся военных действий и невыполнения условий Венгрии по правам закарпатских венгров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает «Профиль».
По словам венгерского премьера, страна находится в состоянии войны, поэтому любые попытки лидеров ЕС внушить Киеву обратное он считает неправильными. Мадьяр подчеркнул, что Украина явно не соответствует требованиям для членства в европейском блоке.
Премьер напомнил, что украинская сторона взяла обязательства вернуть языковые, образовательные, культурные и политические права венгерскому меньшинству в Закарпатье в установленный срок. Однако, по его словам, пока не видно никаких изменений в этом вопросе.
В среду, 2 сентября, Венгрия в очередной раз заблокировала ход переговоров о членстве Украины и Молдавии в ЕС. Будапешт приостановил обсуждение вопросов доступа к единому рынку и социальной политике до выполнения своих требований.
На этом фоне правительство Венгрии впервые официально закрепило за Россией статус угрозы, так как переживает за безопасность венгерского национального меньшинства на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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