В России продолжили дорожать картофель и морковь

Картофель и морковь в России продолжили дорожать в период с 30 марта по 5 апреля, сообщает Росстат.

По данным ведомства, темпы роста цен оказались несколько медленнее, чем за неделю с 23 по 29 марта: картофель стал дороже на 2,5%, а морковь - на 2,8%. Кроме того, на 2% процента подорожала белокачанная капуста и на 1,5% - лук.

В то же время в Росстате отметили, что помидоры стали дешевле на 2,2%, огурцы - на 2%, яблоки - на 0,1%.

Также в период с 30 марта по 5 апреля подорожали маргарин (на 0,6%), баранина и печенье (на 0,5%), говядина, шоколадные конфеты (на 0,4%), колбасные изделия и молоко (на 0,2%), мороженая рыба, сливочное масло, водка и соль (на 0,1%).

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 9 миллиардов рублей на компенсацию части затрат производителей подсолнечного масла и сахара, сообщает RT. Документ касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продовольственные товары.

