«Без шансов»: Запуск уцелевшей ветки «Северного потока-2» сравнили с высадкой марсиан

Запустить уцелевшую ветку «Северного потока-2» действительно можно нажатием одной кнопки, но у влиятельных политиков из Евросоюза нет желания, заявил НСН Сергей Пикин.

Вторая ветка «Северного потока-2», которая не была взорвана, ежегодно может предоставлять Европе до 55 миллиардов кубов газа, сообщил в разговоре с НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в своих соцсетях ранее призвал повторно запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток — 2» и вновь покупать российский газ. Владимир Путин отмечал, что повторный запуск уцелевшей ветки «Северного потока — 2» возможен за неделю при готовности немецкой стороны. Пикин допустил, что это возможно.

«Для запуска рабочей ветки "Северного потока-2", которая не взорвана, достаточно кнопку нажать. Для ремонта того, что было взорвано, потребуется время, и вовсе не недели, гораздо больше. Было бы желание, это не самая главная проблема бюджета, однако политического желания пока не предвидится. Голоса в Европе были слышны всегда, но они, к сожалению, исходят не от лиц, принимающих решений», - сказал он.

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Как добавил собеседник НСН, частное мнение британского политика вряд ли повлияет на решение вопроса.

«Думаю, шанс, что после высказывания этого частного мнения что-то произойдет, равен нулю. Это как обсуждать, высадятся ли марсиане на Луну в этом году или в следующем. В принципе подобное возможно, но маловероятно. Вторая ветка "Северного потока-2" может предоставить объем в 55 миллиардов кубов в год. Однако, повторюсь, я не вижу политических оснований, чтобы Евросоюз передумал и запустил его. Нужно всех политиков посадить на космический корабль и отправить в экспедицию на Марс, тогда, наверное, что-то поменяется. Эти политики не соответствуют запросам землян», - заявил он.

Ранее представитель швейцарской компании Transliq AG Роберт Бехлер допустил, что на ремонт газопровода «Северный поток-2» потребуется до 633 млн евро. По его словам, эта сумма - верхняя граница ожидаемых расходов, основанная на будущем использовании газопровода, а не на его выводе из эксплуатации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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