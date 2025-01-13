Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в своих соцсетях ранее призвал повторно запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток — 2» и вновь покупать российский газ. Владимир Путин отмечал, что повторный запуск уцелевшей ветки «Северного потока — 2» возможен за неделю при готовности немецкой стороны. Пикин допустил, что это возможно.

«Для запуска рабочей ветки "Северного потока-2", которая не взорвана, достаточно кнопку нажать. Для ремонта того, что было взорвано, потребуется время, и вовсе не недели, гораздо больше. Было бы желание, это не самая главная проблема бюджета, однако политического желания пока не предвидится. Голоса в Европе были слышны всегда, но они, к сожалению, исходят не от лиц, принимающих решений», - сказал он.