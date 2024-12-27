Вучич предрек запуск «Северного потока» через год
Газопровод «Северный поток» может быть запущен через год. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в беседе с Handelsblatt.
Политик спрогнозировал, что «не позднее чем через год» трубопровод будет принадлежать американскому инвестору, и топливо по газопроводу пойдет из России в Европу.
«До запуска "Северного потока" остался один год!» — подчеркнул Вучич.
Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» взорвали враги энергетического суверенитета Берлина, трубопроводы необходимо восстановить, обеспечив их безопасность, пишет «Свободная пресса».
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