«Пока не тормозит»: ЦБ сохранит ключевую ставку из-за инфляции на фоне роста зарплат

«Сейчас условий для устойчивого снижения инфляции нет. Если бы они были, инфляция бы уже снижалась. Все прогнозы построены на гипотезе о том, что ЦБ зажал кредитование и регулирует денежную массу, не дает ей расти. Количество денег в экономике будет увеличиваться не так быстро, а количество товаров в экономике почему-то должно увеличиваться быстрее, чем раньше. У нас якобы должна заработать экономика предложения. Если мы количество денег притормозим, а выпуск ускорим, то инфляция должна затормозить. Только не очень понятно, как мы должны увеличивать выпуск продукции. В классической модели это происходит за счет снижения налогов на бизнес, а у нас налоги на бизнес, наоборот, растут. Откуда должен взяться дополнительный выпуск, никто не объясняет», - отметил он.

По его словам, дефицит кадров на рынке влияет на рост зарплат, что также разгоняет инфляцию.

«При этом государственные расходы продолжают у нас расти. Есть еще третий фактор – занятость. Полная занятость в экономической теории – это плохо, потому что это постоянно увеличивает зарплаты, а эти деньги оказываются на рынке и разгоняют инфляцию. Поэтому я не очень понимаю, откуда такой оптимизм по снижению инфляции», - пояснил он.

В связи с этим 21 марта ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, уверен Ракша.

«В следующую пятницу ничего ждать не стоит, ставку оставят на прежнем уровне, потому что у Центробанка нет никаких указателей на то, инфляция замедляется. Она растет по годовым показателям, недельную инфляцию болтает из стороны в сторону. На недельную инфляцию большое влияние оказывают локальные события, например, 8 Марта. Мужчины в магазинах скупали конфеты, что привело к росту недельной инфляции. ЦБ будет ждать, когда ситуация изменится явным образом. Он свои ставки повысил, меры для банков ввел, чтобы остудить кредитование. Теперь нужно просто ждать, к чему это приведет», - заключил собеседник НСН.

Ключевая ставка Банка России сохранится на нынешнем уровне, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил в ходе III Российского форума финансового рынка, передает «Радиоточка НСН».

В феврале Центробанк сохранил показатель на уровне 21% годовых.

