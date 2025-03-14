«Пока не тормозит»: ЦБ сохранит ключевую ставку из-за инфляции на фоне роста зарплат
Денис Ракша заявил НСН, что сейчас условий для устойчивого снижения инфляции нет, а ЦБ предпринял все возможные меры и теперь занял выжидательную позицию.
Инфляция в России начнет снижаться, если будет увеличен выпуск продукции, для этого бизнесу нужны налоговые льготы, заявил НСН экономист Денис Ракша.
За неделю до очередного заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке экономисты начали делать прогнозы относительно инфляции. Именно от ее величин и трендов в большей степени зависит, что решит Центробанк уже 21 марта. Большинство экспертов уверяют, что инфляция в России начнет устойчиво снижаться не раньше осени 2025 года. Ракша не верит в положительные прогнозы по инфляции.
«Сейчас условий для устойчивого снижения инфляции нет. Если бы они были, инфляция бы уже снижалась. Все прогнозы построены на гипотезе о том, что ЦБ зажал кредитование и регулирует денежную массу, не дает ей расти. Количество денег в экономике будет увеличиваться не так быстро, а количество товаров в экономике почему-то должно увеличиваться быстрее, чем раньше. У нас якобы должна заработать экономика предложения. Если мы количество денег притормозим, а выпуск ускорим, то инфляция должна затормозить. Только не очень понятно, как мы должны увеличивать выпуск продукции. В классической модели это происходит за счет снижения налогов на бизнес, а у нас налоги на бизнес, наоборот, растут. Откуда должен взяться дополнительный выпуск, никто не объясняет», - отметил он.
По его словам, дефицит кадров на рынке влияет на рост зарплат, что также разгоняет инфляцию.
«При этом государственные расходы продолжают у нас расти. Есть еще третий фактор – занятость. Полная занятость в экономической теории – это плохо, потому что это постоянно увеличивает зарплаты, а эти деньги оказываются на рынке и разгоняют инфляцию. Поэтому я не очень понимаю, откуда такой оптимизм по снижению инфляции», - пояснил он.
В связи с этим 21 марта ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, уверен Ракша.
«В следующую пятницу ничего ждать не стоит, ставку оставят на прежнем уровне, потому что у Центробанка нет никаких указателей на то, инфляция замедляется. Она растет по годовым показателям, недельную инфляцию болтает из стороны в сторону. На недельную инфляцию большое влияние оказывают локальные события, например, 8 Марта. Мужчины в магазинах скупали конфеты, что привело к росту недельной инфляции. ЦБ будет ждать, когда ситуация изменится явным образом. Он свои ставки повысил, меры для банков ввел, чтобы остудить кредитование. Теперь нужно просто ждать, к чему это приведет», - заключил собеседник НСН.
Ключевая ставка Банка России сохранится на нынешнем уровне, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил в ходе III Российского форума финансового рынка, передает «Радиоточка НСН».
В феврале Центробанк сохранил показатель на уровне 21% годовых.
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