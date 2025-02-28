Глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года

Ключевая ставка Банка России во второй половине года может снизиться до 19% или даже опуститься до более низкой отметки, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 24».

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Как отметил банкир, кредитная политика ЦБ в ближайшее время останется достаточно жесткой. Регулятор считает, что ключевая ставка в 2025 году сохранится в диапазоне 19-22%.

«Мы видим позитивные моменты, такие как сокращение кредитования, и такое впечатление, что все-таки инфляция сегодня приближается к своему пику. Сейчас прогнозы по инфляции... составляют 7-8%», - заявил Костин.

Банк России на заседании 14 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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