Глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года

Как отметил банкир, кредитная политика ЦБ в ближайшее время останется достаточно жесткой. Регулятор считает, что ключевая ставка в 2025 году сохранится в диапазоне 19-22%.

«Мы видим позитивные моменты, такие как сокращение кредитования, и такое впечатление, что все-таки инфляция сегодня приближается к своему пику. Сейчас прогнозы по инфляции... составляют 7-8%», - заявил Костин.

Банк России на заседании 14 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, напоминает РЕН ТВ.

