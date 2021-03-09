Поиски «врагов народа». Союз потребителей не оценил идею сажать за рост цен
В свою очередь, автор законодательной инициативы объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», кто и как будет искать виновных.
Глава Союза потребителей Петр Шелищ в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал избыточным предложение депутата Госдумы Анатолия Выборного ввести уголовную ответственность со штрафами и тюремными срокам за распространение фейков, приводящих к росту цен или дефициту социально значимых товаров первой необходимости. По его словам, за такие действия в российском законодательстве уже предусмотрена ответственность.
«Что касается информационных вбросов, когда информация совершенно не соответствует ситуации, искажает ее, то за это существует ответственность в рамках антимонопольного законодательства. Когда повышается спрос на какой-то товар, то это происходит за счет других товаров, нарушаются принципы конкуренции. И антимонопольщики начинают искать признаки картельных сговоров. За антимонопольные нарушения существует не только административная, но и уголовная ответственность. Так что оснований вводить еще один законопроект я не вижу. Это поиски каких-то врагов народа», - отметил эксперт.
Вместе с тем Шелищ признал, что информация влияет на уровень цен.
«Если потребитель постоянно натыкается на информацию, что условная гречка подорожает, то он бросится ее покупать. Наименее обеспеченные люди начнут закупать ее сверх разумного. И цена может подняться. Так работает рынок», - сказал он.
В свою очередь автор инициативы, депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», каким образом будут определять «провоцирование» роста цен на продукты питания.
«Это может быть как физическое, так и юридическое лицо. На чаше весов две вещи. С одной стороны, умысел, то есть лицо понимает, к чему это может привести. А с другой – совершает конкретные действия. Делает вброс в средствах массовой информации, в социальных сетях. Тогда может наступить ответственность. Если та или иная информация привела к резкому росту цен, то будет проведена соответствующая проверка Федеральной антимонопольной службой или органами прокуратуры. Будет установлено, это была достоверная информация или нет. Есть ли прямая связь между распространением информации и наступившими последствиями», - сказал Выборный.
Он заверил, что нести ответственность будет конкретный источник. «СМИ, которое на него сослалось, нести ответственность не будет», - добавил парламентарий.
Ранее Петр Шелищ предположил в эфире НСН, что рост цен на гречневую крупу связан с ростом спроса или ожиданиями роста спроса оптовыми поставщиками.
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