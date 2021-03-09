Поиски «врагов народа». Союз потребителей не оценил идею сажать за рост цен

Глава Союза потребителей Петр Шелищ в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал избыточным предложение депутата Госдумы Анатолия Выборного ввести уголовную ответственность со штрафами и тюремными срокам за распространение фейков, приводящих к росту цен или дефициту социально значимых товаров первой необходимости. По его словам, за такие действия в российском законодательстве уже предусмотрена ответственность.

«Что касается информационных вбросов, когда информация совершенно не соответствует ситуации, искажает ее, то за это существует ответственность в рамках антимонопольного законодательства. Когда повышается спрос на какой-то товар, то это происходит за счет других товаров, нарушаются принципы конкуренции. И антимонопольщики начинают искать признаки картельных сговоров. За антимонопольные нарушения существует не только административная, но и уголовная ответственность. Так что оснований вводить еще один законопроект я не вижу. Это поиски каких-то врагов народа», - отметил эксперт.

Вместе с тем Шелищ признал, что информация влияет на уровень цен.

«Если потребитель постоянно натыкается на информацию, что условная гречка подорожает, то он бросится ее покупать. Наименее обеспеченные люди начнут закупать ее сверх разумного. И цена может подняться. Так работает рынок», - сказал он.

В свою очередь автор инициативы, депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», каким образом будут определять «провоцирование» роста цен на продукты питания.