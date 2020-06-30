Производители, ритейлеры и потребители не смогли обосновать рост цен на гречку

«Вообще запасов достаточно и, к тому же, это поздняя культура и её ещё не начали убирать. Конец сезона у нас будет только в начале осени, поэтому рост цены за последнюю неделю не очень понятен. А рост цены, произошедший по отношению к предыдущему году, конечно, очень высокий и произошёл он на волне ажиотажного спроса в начале пандемии. Фундаментальных причин этому не было, сработала психология», - сказал Аркадий Злочевский.

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ предположил, что рост цен на гречневую крупу связан с ростом спроса или ожиданиями роста спроса оптовыми поставщиками.

«Я могу только предполагать, но мне кажется, что рост цен связан, в первую очередь, с ростом спроса. А спрос действительно сильно вырос с началом самоизоляции, потому что люди закупались впрок. А сейчас рост цен может быть связан с ожиданиями оптовиков. Но люди тогда закупились настолько основательно, что не будет опять такого же роста спроса как был в начале пандемии, кроме того уже и такого страха нет, как был раньше. Как только оптовые продавцы поймут, что роста спроса не предвидится, они быстро понизят цены, потому что им не выгодно держать полные склады гречки в преддверии нового урожая», - считает Пётр Шелищ.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) также ответили на запрос НСН о возможном повышении цен на гречку из-за роста спроса.

«Розничные сети какого-либо значимого роста спроса на крупы, включая гречневую, на данный момент не фиксируют», - сообщили в АКОРТ.

Ранее стало известно, что цены и на ЖКХ также не избегут повышения. Правительство не стало отказываться от планового увеличения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса. На что председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН отреагировала с опасением.

«Вопрос не в процентах даже, а в том, сколько останется у людей, чтобы элементарно выжить!... Это важно именно для малоимущих. Обеспеченному человеку всё равно на сколько вырастут тарифы, потому что в структуре его трат эти расходы не превысят 1- 3%. Если уж увеличиваете нагрузку, пусть платят люди, у которых нет проблем с доходами. Такая категория есть с накопленным основательным «жирком», - отметила Галина Хованская.

