Поиск покупателя: Названы препятствия для ухода Wintershall Dea из России

Накануне немецкая компания Wintershall Dea после решения российского правительства ввести предельные цены на газ, выше которых «Газпрому» запрещается покупать его у совместных с Wintershall Dea предприятий, объявила о решении уйти с российского рынка. Игорь Юшков отметил, что компания будет постоянно искать покупателя на свои активы.

«Вопрос в том, как они это сделают (покинут российский рынок – ред НСН). Во многом это попытка в глазах общеевропейской общественности как-то себя обелить. Wintershall говорит, что уходит из России, так же говорил Shell и все остальные, но они прекрасно понимают, что для завершения этой сделки нужно разрешение со стороны российского руководства. Соответственно, эта сделка может и не быть согласована. Поэтому они формально будут иметь долю в российских проектах, но при этом распоряжаться деньгами, которые эти проекты генерируют, и участвовать в управлении этих компаний, не смогут. Россию вполне устраивает статус-кво, а эти компании постоянно будут искать покупателя. Кто бы мог стать покупателем на эти активы, не понятно, разве что сам «Газпром». Поэтому не факт, что в реальности Wintershall уйдет из России», - сказал Юшков.

Он также напомнил, что во многих российских проектах есть иностранные инвесторы, в том числе западные. Юшков объяснил, что многие из них объявили о приостановке инвестиций в Россию, однако доли им по-прежнему принадлежат. Эксперт указал, что никто не хочет продавать доли в российских компаниях, так как потом их можно будет купить в разы дороже или вообще не купить.