Поиск покупателя: Названы препятствия для ухода Wintershall Dea из России
Нефтегазовая компания не сможет отказаться от российского рынка, она оставит себе долю, но на время перестанет распоряжаться этими деньгами, отметил в эфире НСН Игорь Юшков.
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea вряд ли уйдет с российского рынка, для завершения сделки нужно разрешение российского руководства, при этом при нормализации политической ситуации компании будет трудно купить хорошую долю в отечественных проектах, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Накануне немецкая компания Wintershall Dea после решения российского правительства ввести предельные цены на газ, выше которых «Газпрому» запрещается покупать его у совместных с Wintershall Dea предприятий, объявила о решении уйти с российского рынка. Игорь Юшков отметил, что компания будет постоянно искать покупателя на свои активы.
«Вопрос в том, как они это сделают (покинут российский рынок – ред НСН). Во многом это попытка в глазах общеевропейской общественности как-то себя обелить. Wintershall говорит, что уходит из России, так же говорил Shell и все остальные, но они прекрасно понимают, что для завершения этой сделки нужно разрешение со стороны российского руководства. Соответственно, эта сделка может и не быть согласована. Поэтому они формально будут иметь долю в российских проектах, но при этом распоряжаться деньгами, которые эти проекты генерируют, и участвовать в управлении этих компаний, не смогут. Россию вполне устраивает статус-кво, а эти компании постоянно будут искать покупателя. Кто бы мог стать покупателем на эти активы, не понятно, разве что сам «Газпром». Поэтому не факт, что в реальности Wintershall уйдет из России», - сказал Юшков.
Он также напомнил, что во многих российских проектах есть иностранные инвесторы, в том числе западные. Юшков объяснил, что многие из них объявили о приостановке инвестиций в Россию, однако доли им по-прежнему принадлежат. Эксперт указал, что никто не хочет продавать доли в российских компаниях, так как потом их можно будет купить в разы дороже или вообще не купить.
«Например, в самой «Роснефти» чуть меньше 20% принадлежит компании BP, в «Новатэке» около 20% принадлежит французской компании Total Energies. Они тоже никуда не уходят, они говорят, что заморозили инвестиции в Россию и больше вкладывать никуда не будут. Даже говорят о том, что они спишут доли в российских проектах. Это значит, что они не учитывают их, но они от них не отказываются, они им по-прежнему принадлежат. Просто в своей отчетности они говорят, что якобы больше не замечают этих активов: принадлежит нам, но мы его никак не оцениваем. С Total Energies так и есть. У него в «Новатэке» доля, в СПГ-проектах доля, они их никуда не девают, потому что прекрасно понимают, что эти сделки могут быть не одобрены, продавать никому и не хочется. Попробуй потом купи такую долю где-то в российских проектах. Если удастся, то по гораздо более высокой цене, чем ты ее продал в кризисные времена», - резюмировал Юшков.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Газпрому» до 1 октября 2023 года запрещается покупать газ и услуги у совместных с австрийской OMV и германской Wintershall Dea предприятий по цене выше установленной российским правительством, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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