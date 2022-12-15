«Газпром» с начала года снизил добычу газа на 19,6%

«Газпром» с начала 2022 года, по предварительным данным, снизил добычу газа на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

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Отмечается, что с 1 января по 15 декабря этого года «Газпром» добыл 394,1 миллиарда кубометров газа. При этом экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 11,5 месяца упал более, чем на 45% и составил 97,8 миллиарда кубометров.

Ранее пресс-служба «Газпрома» сообщила, что российский газ, предназначенный для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз», «оседает» на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияГазпром
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