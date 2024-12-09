«Застройщики опытные»: Россиян призвали не ждать скидок на квартиры
В России нет рисков банкротства девелоперов, потому что российские застройщики умеют справляться с кризисами на «генетическом уровне», сказал НСН Кирилл Холопик.
Крупные российские застройщики заявили о приторможении вывода новых проектов, чтобы минимизировать риски остановок строек или банкротства девелоперов, сказал НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.
Ранее стало известно о массовых увольнениях у крупного российского застройщика «Самолет». Сотрудники рассказали Telegram-каналу Shot, что квартиры в новостройках стали плохо продаваться и из-за этого руководство вынуждает подчиненных уйти «по собственному» желанию. По словам сотрудников «Самолета», за последнее время под увольнение подпали около 50 человек, а за минувшие полгода количество сотрудников могло сократиться на несколько тысяч. Холопик отметил, что риски банкротства девелоперов и остановок строек могут вырасти, если объемы продаж продолжат снижаться.
«На сегодняшний день мы знаем, что реальных рисков остановок строек или банкротства девелоперов в России не существует. Есть заявление банков, есть мониторинг Дом.РФ о том, что в зоне риска пока нет ни одного застройщика в Российской Федерации, который бы полностью уходил в дефолт, то есть был бы неспособен покрыть кредиты и рассчитаться с подрядчиками. Если ситуация со снижением продаж будет продолжаться очень долго, то без снижения объема стройки, конечно, могут вырасти риски, связанные с недостатком финансирования строительства. В связи с этим все крупные застройщики заявили о приторможении вывода новых проектов. Если вывод проекта притормозить не получается, то его выводят, но там, где есть возможность притормозить вывод проекта, они притормаживаются. Это приведет к тому, что риски дефолтов застройщиков сойдут на нет. Если меньше строить, то тех денег, которые будут поступать от продаж, будет достаточно. Надо объемы стройки уменьшить на 30%», - сказал Холопик.
Он также призвал россиян не ждать больших скидок на квартиры.
«Застройщикам не нужно давать скидки на квартиры, им проще снизить объемы стройки. Банки не разрешают застройщикам давать скидки, потому что есть согласованный бизнес-проект. Если же застройщик начнет продавать квартиры ниже себестоимости, то банк просто прекратит проектное финансирование, а все стройки остановятся. Скидки могут быть, но на какие-то неликвидные квартиры или же в безвыходных ситуациях. На подавляющее большинство ассортимента скидок не будет. Мы видим сейчас отчеты, когда в любом крупном городе есть 10-15 жилых комплексов, на которые застройщики как бы объявили скидки в 10-15%, однако мы тут же видим, что в этом же городе на такое же количество жилых комплексов застройщики подняли цену на 10-15%. То есть и средневзвешенная цена стоит на месте. Это обычное явление. Например, разобрали самые лучшие планировки, самые лучшие этажи, самые видовые квартиры. На оставшиеся цены снижаются», - отметил собеседник НСН.
По его словам, у российских застройщиков есть большой опыт преодоления кризисов, что делает их уникальными по сравнению с девелоперами других стран.
«В чем уникальность российских застройщиков по сравнению с застройщиками других стран мира? В том, что другие страны не имеют такого богатого опыта преодоления кризиса. Наши застройщики преодолели 1998, 2014, 2020 и 2022 годы. У каждого российского застройщика в генетическом коде прописано, что на всякий случай нужно хранить подушку безопасности, что никогда нельзя работать на полном нуле, будучи полностью закредитованным. Если западные или китайские застройщики всегда работают без подушки безопасности, то российские давно приучены часть денег откладывать на черный день. Именно поэтому они кризисы переживают гораздо проще, чем западные», - заключил эксперт.
Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что несмотря на очень существенный рост ключевой ставки, россияне не стали отказываться от ипотеки.
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