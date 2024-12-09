«Застройщики опытные»: Россиян призвали не ждать скидок на квартиры

По его словам, у российских застройщиков есть большой опыт преодоления кризисов, что делает их уникальными по сравнению с девелоперами других стран.

«В чем уникальность российских застройщиков по сравнению с застройщиками других стран мира? В том, что другие страны не имеют такого богатого опыта преодоления кризиса. Наши застройщики преодолели 1998, 2014, 2020 и 2022 годы. У каждого российского застройщика в генетическом коде прописано, что на всякий случай нужно хранить подушку безопасности, что никогда нельзя работать на полном нуле, будучи полностью закредитованным. Если западные или китайские застройщики всегда работают без подушки безопасности, то российские давно приучены часть денег откладывать на черный день. Именно поэтому они кризисы переживают гораздо проще, чем западные», - заключил эксперт.

Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что несмотря на очень существенный рост ключевой ставки, россияне не стали отказываться от ипотеки.

