«Минус 30%»: Массовые сокращения у застройщиков объяснили обвалом продаж

Ранее стало известно о массовых увольнениях у крупного российского застройщика «Самолет». Сотрудники рассказали Telegram-каналу Shot, что квартиры в новостройках стали плохо продаваться и из-за этого руководство вынуждает подчиненных уйти «по собственному» желанию. По словам сотрудников «Самолета», за последнее время под увольнение подпали около 50 человек, а за минувшие полгода количество сотрудников могло сократиться на несколько тысяч.

«Есть официальная статистика Росреестра, которая показывает, что в III и IV кварталах 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество продаж квартир в новостройках упало более чем на 30%. Отсюда возникает падение выручки, падение темпов наполнения счетов эскроу застройщиков. Сокращение людей сейчас происходит абсолютно у всех застройщиков России. Стоит отметить, что сокращают только сотрудников офисов продаж. На 30% уменьшилось число продаж, значит у сотрудников, которые занимаются маркетингом, уменьшается зарплата, так как часть их зарплаты – процент от продаж, а число таких специалистов также уменьшается на 30%. Чем крупнее компания, тем более массовые увольнения у нее наблюдаются. Когда продажи восстановятся, этих людей наберут обратно. Так в любом бизнесе и не только в России. Например, в США продажники автомобилей тоже работают на проценте, а на фоне спада продаж автомобилей в США такие специалисты увольняются», - сказал собеседник НСН.

Ранее в Минстрое подготовили приказ о нормативе стоимости квадратного метра жилья на первый квартал 2025 года, предусматривающий, что показатель будет на 1% ниже норматива второго полугодия 2024 года и составит 107,6 тысячи рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

