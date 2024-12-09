«Минус 30%»: Массовые сокращения у застройщиков объяснили обвалом продаж
В III и IV кварталах 2024 года количество продаж квартир в новостройках упало более чем на 30%, сказал НСН Кирилл Холопик.
Российские девелоперы сокращают сотрудников, которые занимаются маркетингом, так как число продаж резко сократилось, сказал НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик. По его словам, как только продажи восстановятся, специалистов наберут обратно.
Ранее стало известно о массовых увольнениях у крупного российского застройщика «Самолет». Сотрудники рассказали Telegram-каналу Shot, что квартиры в новостройках стали плохо продаваться и из-за этого руководство вынуждает подчиненных уйти «по собственному» желанию. По словам сотрудников «Самолета», за последнее время под увольнение подпали около 50 человек, а за минувшие полгода количество сотрудников могло сократиться на несколько тысяч.
«Есть официальная статистика Росреестра, которая показывает, что в III и IV кварталах 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество продаж квартир в новостройках упало более чем на 30%. Отсюда возникает падение выручки, падение темпов наполнения счетов эскроу застройщиков. Сокращение людей сейчас происходит абсолютно у всех застройщиков России. Стоит отметить, что сокращают только сотрудников офисов продаж. На 30% уменьшилось число продаж, значит у сотрудников, которые занимаются маркетингом, уменьшается зарплата, так как часть их зарплаты – процент от продаж, а число таких специалистов также уменьшается на 30%. Чем крупнее компания, тем более массовые увольнения у нее наблюдаются. Когда продажи восстановятся, этих людей наберут обратно. Так в любом бизнесе и не только в России. Например, в США продажники автомобилей тоже работают на проценте, а на фоне спада продаж автомобилей в США такие специалисты увольняются», - сказал собеседник НСН.
Ранее в Минстрое подготовили приказ о нормативе стоимости квадратного метра жилья на первый квартал 2025 года, предусматривающий, что показатель будет на 1% ниже норматива второго полугодия 2024 года и составит 107,6 тысячи рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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