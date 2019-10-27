Подсчитана сумма госдотаций для виноделов
Генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в эфире НСН рассказал, зачем государству поддерживать виноделов.
Отечественные винa предложено сделaть приоритетными в ресторaнaх и тaкже нa витринaх мaгaзинов. С тaким предложением выступилa генерaльный директор Инкермaнского зaводa мaрочных вин Лaрисa Шимчук, пишут «Известия».
В кулуaрaх IX Всероссийского сaммитa виноделов онa рaсскaзaлa, что в торговых сетях должны быть предстaвлены импортные и российские винa в рaвных долях. По мнению Шимчук, нaдо ценить своих производителей.
Генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в эфире НСН отметил недостаток внимания со стороны государства к российским производителям вина и винодельческой отрасти в целом.
«Во всех странах, где существует виноделие, для местных производителей подобной продукции политические и экономические преференции существуют. К сожалению, в Российской Федерации, на мой взгляд, такая помощь отсутствует. Более того, повышение акцизов, причем существенное, с 1 января на винодельческую продукцию приведет к тому, что ситуация с отсутствием поддержки виноделов еще больше обострится. На вина защищенного географического указания (ЗГУ) с 1 января 2020 года акцизы вырастут с 5 рублей до 31 рубля, а на «тихие» вина, произведенные из иностранного виноматериала в России, с 18 до 31 рубля. Это приведет к существенному повышению цен на винодельческую продукцию. Например, розничная цена бюджетного отечественного вина в литровой мягкой упаковке вырастет на 25 рублей», - убежден эксперт.
Максим Черниговский считает, что для развития виноделия в России необходимы противоположные меры – снижение акцизов и дотации от государства. Только это даст толчок развитию виноделия и виноградарства в России, позволит уйти от объемных закупок сырья для производства винодельческой продукции за границей.
«Если в 1959 г. в Крыму было 150 тыс. га виноградников, сейчас их на полуострове около 18 тыс. га, а в целом в России – около 130 тыс. га. Это очень мало. В результате, обеспечить виноделов местным сырьем в России невозможно из-за нехватки объемов первичного производства. Приходится закупать виноматериал в странах западной Европы и Нового света. Поэтому необходимо существенное снижение, а не повышение акцизов. За рубежом в целом ряде стран вообще отсутствуют акцизы на местную винодельческую продукцию, потому что она считается сельскохозяйственной. Надо датировать виноделов в части развития первичного виноделия. Нужна государственная поддержка, которая, согласно заявлениям двухлетней давности российского омбудсмена Титова, должна составлять около 50 млрд. рублей. На сегодня речь идет о 1,5 млрд. рублей. Чтобы виноделие и виноградарство развивалось, необходимо реально выйти хотя бы на 15 млрд. рублей госдотаций в год. Ведь отрасль эффективна. Напомню, только в прошлом году виноделы перечислили в бюджет только в виде акцизов 400 млрд. рублей!» - отметил собеседник НСН.
Ранее председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев объяснил НСН, кто из производителей вина сможет снизить цену после повышения акцизов.
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