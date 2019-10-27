Подсчитана сумма госдотаций для виноделов

Максим Черниговский считает, что для развития виноделия в России необходимы противоположные меры – снижение акцизов и дотации от государства. Только это даст толчок развитию виноделия и виноградарства в России, позволит уйти от объемных закупок сырья для производства винодельческой продукции за границей.

«Если в 1959 г. в Крыму было 150 тыс. га виноградников, сейчас их на полуострове около 18 тыс. га, а в целом в России – около 130 тыс. га. Это очень мало. В результате, обеспечить виноделов местным сырьем в России невозможно из-за нехватки объемов первичного производства. Приходится закупать виноматериал в странах западной Европы и Нового света. Поэтому необходимо существенное снижение, а не повышение акцизов. За рубежом в целом ряде стран вообще отсутствуют акцизы на местную винодельческую продукцию, потому что она считается сельскохозяйственной. Надо датировать виноделов в части развития первичного виноделия. Нужна государственная поддержка, которая, согласно заявлениям двухлетней давности российского омбудсмена Титова, должна составлять около 50 млрд. рублей. На сегодня речь идет о 1,5 млрд. рублей. Чтобы виноделие и виноградарство развивалось, необходимо реально выйти хотя бы на 15 млрд. рублей госдотаций в год. Ведь отрасль эффективна. Напомню, только в прошлом году виноделы перечислили в бюджет только в виде акцизов 400 млрд. рублей!» - отметил собеседник НСН.

Ранее председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев объяснил НСН, кто из производителей вина сможет снизить цену после повышения акцизов.

