Ресторатор Новиков раскритиковал идею о привилегиях для российских вин

«Не уверен, надо ли обязывать рестораны делать это. Хороших российских вин не много, к сожалению, а цены на них не всегда соответствуют их уровню. Спорная история... Популяризировать надо, заниматься производством надо. Но популяризировать надо качеством и ценой. Российские вина должны быть конкурентоспособны в первую очередь. Они должны быть дешевле и качественнее, чем импортные. Рестораторам должно быть выгодно их продавать. Но если примут закон, никто уже ничего не скажет. С плакатом куда-то выходить? Я не по этой части, я занимаюсь ресторанами. Но если меня спросят, я скажу, что это делать необязательно», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что россияне начали заменять дорогостоящий алкоголь на его более дешевые разновидности. Элитные напитки, такие как виски и коньяк, — самый уязвимый сегмент, который продолжит терять популярность из-за необходимости российских граждан быть более бережливыми.

