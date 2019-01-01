Ресторатор Новиков раскритиковал идею о привилегиях для российских вин
Владелец Novikov Group в эфире НСН выразил сомнение, что инициатива правительства по популяризации отечественных вин станет успешной.
В правительстве предложили новую идею по дополнительной поддержке российских виноделов. Вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать возможность обязать рестораторов выделять местные вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. В Минсельхозе идею поддерживают. Виноделы надеются, что это поможет преодолеть предубеждение относительно качества российских вин, пишет «Коммерсант».
Владелец Novikov Group, ресторатор Аркадий Новиков заявил НСН, что российское вино должно конкурировать с импортным прежде всего ценой и качеством, а не искусственно созданными мерами.
«Не уверен, надо ли обязывать рестораны делать это. Хороших российских вин не много, к сожалению, а цены на них не всегда соответствуют их уровню. Спорная история... Популяризировать надо, заниматься производством надо. Но популяризировать надо качеством и ценой. Российские вина должны быть конкурентоспособны в первую очередь. Они должны быть дешевле и качественнее, чем импортные. Рестораторам должно быть выгодно их продавать. Но если примут закон, никто уже ничего не скажет. С плакатом куда-то выходить? Я не по этой части, я занимаюсь ресторанами. Но если меня спросят, я скажу, что это делать необязательно», - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что россияне начали заменять дорогостоящий алкоголь на его более дешевые разновидности. Элитные напитки, такие как виски и коньяк, — самый уязвимый сегмент, который продолжит терять популярность из-за необходимости российских граждан быть более бережливыми.
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