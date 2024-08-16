Подорожание автомобилей из КНР связали с утильсбором, а не с проблемой платежей

Цены на китайские машины не могут подняться на 10%, так как производителям будет это не выгодно, а вот что точно повлияет на стоимость, так это решение о повышении утильсбора в РФ. Об этом НСН заявил глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов.

Автодилеры с сентября будут вынуждены повысить цены на китайские машины на 10% из-за проблем с банковскими расчетами между Россией и КНР. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Переводы между двумя странами идут два месяца, а некоторые возвращаются обратно, что резко увеличивает себестоимость доставки.