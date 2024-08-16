Подорожание автомобилей из КНР связали с утильсбором, а не с проблемой платежей
Задержки в платежах действительно есть и создают дополнительные расходы, но эти цифры не сопоставимы с прогнозируемым подорожанием китайских автомобилей на 10%, заявил НСН Вячеслав Жигалов.
Цены на китайские машины не могут подняться на 10%, так как производителям будет это не выгодно, а вот что точно повлияет на стоимость, так это решение о повышении утильсбора в РФ. Об этом НСН заявил глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов.
Автодилеры с сентября будут вынуждены повысить цены на китайские машины на 10% из-за проблем с банковскими расчетами между Россией и КНР. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Переводы между двумя странами идут два месяца, а некоторые возвращаются обратно, что резко увеличивает себестоимость доставки.
«Откуда взяли именно 10% подорожание – никто не знает. Никаких предпосылок для подорожания сейчас нет. Да, существуют трудности с платежами. Но, во-первых, пока нет никаких задержек в поставках автомобилей из Китая. Действительно, из-за того, что расчеты происходят сегодня дольше обычного и с большими издержками, конечно, возникают дополнительные расходы, но они абсолютно несопоставимы с названной цифрой в 10% от цены автомобиля. Во-вторых, у нас с начала года наблюдается укрепление курса рубля, это дает дополнительную устойчивость ценам. И в-третьих, китайские производители очень эластичны к таким ценовым колебаниям. Они не будут спонтанно повышать цены, потому что это чревато потерей доли рынка. У нас сейчас есть более серьезные факторы, которые могут повлиять – это в первую очередь ожидающееся повышение утильсбора. Вот это, возможно, повлияет. Мы сейчас предлагаем его отменить, так как он действительно приведет к подорожанию всех автомобилей. Возможно сейчас создаются некие запасы на складах, но это связано точно не с платежами, а именно с повышением утильсбора. Мы не видим затоваренности, а наоборот по отдельным моделям есть некий дефицит», - рассказал он.
Жигалов подчеркнул, что, помимо прочего, повышение утильсбора серьезно скажется на ценах отечественных машин.
«Сейчас наши производители хотят здоровую конкуренцию превратить в изоляцию. Мы повышаем и планируем в течение шести лет повышать утильсбор, сейчас планируется поднять его на 256 тысяч в сегменте автомобилей Лада. И я уверен, что цены на отечественный автопром поднимутся точно так же. Мы видим на протяжении нескольких десятилетий, проблему с качественной конкурентоспособностью наших машин. Поэтому такие методы, как повышение утильсбора – вредны», - отметил он.
Ранее председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов заявил НСН, что ситуация с российскими платежами в Китай действительно сложная, однако некоторые региональные банки КНР до сих пор продолжают сотрудничество с Россией.
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