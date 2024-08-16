Россиянам рассказали, как защитить автомобиль от ливней

Родионов призвал выбирать для парковки места на возвышенностях, а если автомобиль уже затопило, то ни в коем случае не пытаться завести его. Нужно дождаться, пока вода уйдет, и уже потом его эвакуировать. Также важно плотно закрывать все люки, чтобы влага не попала в салон и на электронику.

Ранее Родионов призвал проверять лакокрасочное покрытие автомобиля в профессиональном автосервисе перед его покупкой, передает RT.

