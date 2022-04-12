«Не нравится, но придется»: Экономист призвал поддержать «скукоженный импорт»
Импорт в России сократится на 35% в этом году, необходимо стимулировать его для повышения спроса на валюту, заявил в эфире НСН Евгений Коган.
Для решения проблем компаний-экспортеров с продажей валютной выручки необходимо понизить ставку Центробанка, разрешить покупать валюту резидентам из дружественных стран, стимулировать импорт и ввести меры по укреплению курса рубля, заявил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне российские экспортные компании сообщили о проблемах с необходимой для исполнения нормативов продажей валютной выручки на рынке. Так, доллары и евро не пользуются спросом на бирже, так как они не нужны импортерам в большом количестве из-за падения поставок и проблем с логистикой. Евгений Коган считает, что при комплексных экономических мерах проблема будет решена.
«Сейчас сняли комиссию в 12% на покупку валюты, но ограничения для иностранцев остались. Также 17% ставка Центробанка – она все ровно высокая. Необходимо понизить процентную ставку, дать возможность приобретать валюту и давать свои активы резидентам дружественных стран. Тогда появится гораздо больший спрос на валюту. Наконец, нужно стимулировать импорт. Нравится не нравится, но также придется вводить меры по укреплению курса рубля, чтобы появился спрос на доллары. Курс в итоге сместится в сторону 84-85 рублей за доллар. При нынешней ситуации это будет более адекватный курс, отражающий то, что происходит сегодня в нашей экономике», - сказал Коган.
Экономист отметил, что объем российского импорта сильно сократился. По его словам, на сегодняшний день компаниям-экспортерам почти некому продавать 80% своей валютной выручки.
«Можно ожидать, что в этом году экспорт увеличится в количественном выражении, но в стоимостном даже уменьшится. Не забываем про 80% норматив. При продаже 80% - это равносильно как Центробанк делал в свое время интервенции, каждый день по миллиарду долларов. Каждый день по миллиарду долларов экспортеры вынуждены продавать дополнительно, а покупатели кто? Импортеры? Импорт скукожился очень сильно, по оценкам экономистов, в этом году он сократится больше, чем на 35%», - резюмировал Коган.
Президент Владимир Путин 28 февраля обязал компании-экспортеры продавать на внутрироссийском рынке 80% своей валютной выручки. В свою очередь Центробанк ввел 12-процентную комиссию при покупке валюты на бирже, а также установил лимиты на перевод долларов, евро и фунтов за границу. Позднее, 11 апреля, регулятор отменил комиссию в 12% на покупку валюты на бирже.
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