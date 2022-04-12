«Не нравится, но придется»: Экономист призвал поддержать «скукоженный импорт»

Экономист отметил, что объем российского импорта сильно сократился. По его словам, на сегодняшний день компаниям-экспортерам почти некому продавать 80% своей валютной выручки.

«Можно ожидать, что в этом году экспорт увеличится в количественном выражении, но в стоимостном даже уменьшится. Не забываем про 80% норматив. При продаже 80% - это равносильно как Центробанк делал в свое время интервенции, каждый день по миллиарду долларов. Каждый день по миллиарду долларов экспортеры вынуждены продавать дополнительно, а покупатели кто? Импортеры? Импорт скукожился очень сильно, по оценкам экономистов, в этом году он сократится больше, чем на 35%», - резюмировал Коган.

Президент Владимир Путин 28 февраля обязал компании-экспортеры продавать на внутрироссийском рынке 80% своей валютной выручки. В свою очередь Центробанк ввел 12-процентную комиссию при покупке валюты на бирже, а также установил лимиты на перевод долларов, евро и фунтов за границу. Позднее, 11 апреля, регулятор отменил комиссию в 12% на покупку валюты на бирже.

