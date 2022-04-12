СМИ: Крупные российские компании столкнулись с проблемами с продажей валюты

Российские экспортные компании сообщают о проблемах с необходимой для исполнения нормативов продажей валютной выручки на рынке. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники в правительстве, Центробанке и крупных промышленных группах.

ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту

Отмечается, что доллары и евро не пользуются спросом на бирже, так как они не нужны импортерам в большом количестве из-за падения поставок и проблем с логистикой на фоне санкций. Кроме того, интерес к валюте со стороны граждан и юрлиц снижен из-за ограничений на ее использование. В таких условиях в отдельные дни экспортерам удавалось продать не более половины от необходимых 80% валютной выручки.

Центробанк на минувшей неделе смягчил валютные ограничения, отменив комиссию за ее покупку на бирже и требование ограничить разницу курсов покупки-продажи, а также разрешив снимать валюту с открытых до 9 марта счетов.

Эти меры могут стабилизировать ситуацию, однако не решат проблему с валютой. По словам одного из источников «Ведомостей», сейчас спрос на доллары и евро практически отсутствует, и никто не может поручиться, что он возникнет.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Кутузов
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