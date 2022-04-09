Байден подписал закон о запрете импорта энергоносителей из России

Президент США Джо Байден подписал законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из РФ на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает Белый дом.

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Ранее документы одобрил американский Конгресс.

Подписанный Байденом «Закон о прекращении импорта российской нефти» по сути дублирует указ о запрете импорта российских энергоносителей и новые инвестиции в энергетический сектор страны.

При этом «Закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией» нацелен на ужесточение ограничений в коммерческой сфере и позволяет Вашингтону устанавливать для этих стран более высокие пошлины, чем остальных членов Всемирной торговой организации.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:БелоруссияРоссияЗаконопроектыСШАДжо Байден
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