Байден подписал закон о запрете импорта энергоносителей из России
Президент США Джо Байден подписал законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из РФ на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает Белый дом.
Ранее документы одобрил американский Конгресс.
Подписанный Байденом «Закон о прекращении импорта российской нефти» по сути дублирует указ о запрете импорта российских энергоносителей и новые инвестиции в энергетический сектор страны.
При этом «Закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией» нацелен на ужесточение ограничений в коммерческой сфере и позволяет Вашингтону устанавливать для этих стран более высокие пошлины, чем остальных членов Всемирной торговой организации.
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