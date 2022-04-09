Байден подписал закон о запрете импорта энергоносителей из России

Ранее документы одобрил американский Конгресс.

Подписанный Байденом «Закон о прекращении импорта российской нефти» по сути дублирует указ о запрете импорта российских энергоносителей и новые инвестиции в энергетический сектор страны.

При этом «Закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией» нацелен на ужесточение ограничений в коммерческой сфере и позволяет Вашингтону устанавливать для этих стран более высокие пошлины, чем остальных членов Всемирной торговой организации.

