По примеру Москвы: В Белоруссии заявили, что страна не признает дефолт

Накануне международное рейтинговое агентство Moody's предупредило правительство Белоруссии, что считает дефолтом выплату внешнего долга в белорусских рублях. Алексей Дзермант отметил, что такие оценки не окажутся фатальными для экономики страны.

«Не думаю, что этот факт критически отразится на белорусской экономике. Это больше некий имиджевый шаг со стороны западных агентств. Видимо, они хотят показать, что белорусская экономика недееспособна. Это политический шаг для того, чтобы экономическое сотрудничество между западными странами и компаниями с Белоруссией минимизировалось. Сложно говорить о том, насколько эти оценки повлияют на рекомендации каких-то международных организаций или банков. Но, наверное, повлияют. Опять же, для белорусской экономики это не будем чем-то фатальным. Официальный комментарий на эту тему от Белоруссии будет, но вряд ли будет какой-то ажиотаж. Белоруссия поведет себя так же, как Москва», - сказал Дзермант.

Политолог также рассказал, что «громких» уходов западных компаний из Белоруссии не наблюдается, в отличие от российского рынка.