По примеру Москвы: В Белоруссии заявили, что страна не признает дефолт
Запад хочет сделать так, чтобы с Белоруссией перестали сотрудничать другие страны и компании, отметил в эфире НСН политолог Алексей Дзермант.
Белоруссия не признает дефолт по внешнему долгу, страна будет вести себя точно так же, как и Россия, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне международное рейтинговое агентство Moody's предупредило правительство Белоруссии, что считает дефолтом выплату внешнего долга в белорусских рублях. Алексей Дзермант отметил, что такие оценки не окажутся фатальными для экономики страны.
«Не думаю, что этот факт критически отразится на белорусской экономике. Это больше некий имиджевый шаг со стороны западных агентств. Видимо, они хотят показать, что белорусская экономика недееспособна. Это политический шаг для того, чтобы экономическое сотрудничество между западными странами и компаниями с Белоруссией минимизировалось. Сложно говорить о том, насколько эти оценки повлияют на рекомендации каких-то международных организаций или банков. Но, наверное, повлияют. Опять же, для белорусской экономики это не будем чем-то фатальным. Официальный комментарий на эту тему от Белоруссии будет, но вряд ли будет какой-то ажиотаж. Белоруссия поведет себя так же, как Москва», - сказал Дзермант.
Политолог также рассказал, что «громких» уходов западных компаний из Белоруссии не наблюдается, в отличие от российского рынка.
«Не скажу, что в Белоруссии западные компании присутствовали так масштабно, как в России. Что-то замещается другими компаниями, что-то своими, что-то российскими. Процесс примерно такой же. «Макдоналдс», например, стоит, он никуда не уходит, как ни странно. В отличие от российской ситуации, некоторые западные компании до сих пор остаются. Не видел громких уходов западных корпораций из Белоруссии, а затем покупки этих активов кем-то другим», - резюмировал Дзермант.
Так, льготный период, в течение которого Белоруссия должна была выплатить $22,9 млн по еврооблигациям Belarus-27, закончился 13 июня. Минфин страны произвел выплаты в белорусских рублях, но держатели бондов не смогли их получить.
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