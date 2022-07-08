СМИ: мир на пороге «исторического каскада дефолтов»

За последние время резко увеличилось число стран, находящихся на пороге финансового разорения, сообщает Bloomberg.

По мнению аналитиков агентства, в скором времени возможен, так называемый «исторический каскад дефолтов», так как отказ одной из стран платить по своим долгам, с высокой долей вероятности вызовет «эффект домино», который затянет в долговую воронку и другие страны.

Во Всемирном банке считают, что Пакистан, Сальвадор, Египет и Гана уже находятся на грани финансового краха, а Шри-Ланка и Ливия фактически обанкротились.

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Как отмечается, инвесторы стараются скорее вывести капитал из этих стран, и, тем самым, ещё больше усугубляют положение.

Ранее президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам развивающихся стран.

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