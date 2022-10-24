«По-пиратски!»: Перевозчики объяснили, как российские суда заходят в порты ЕС

Накануне сообщалось, что в третьем квартале 2022 года количество заходов судов под российским флагом в порты ЕС составило 107 против 1042 в третьем квартале 2021 года. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на Lloyd`s List Intelligence. При этом судозаходы в порты США и Великобритании полностью прекратились уже полгода назад. А сообщение с новыми основными торговыми партнерами резко выросли, например с Турцией и Китаем. Дмитрий Макаров отметил, что Турция уже стала своеобразным пшеничным хабом.

«Российские судовладельцы ходят под флагами других стран, чтобы более-менее беспрепятственно ходить. С российскими флагами возникают разные проблемы: сегодня они одни, послезавтра другие. Китай активизировался очень сильно, китайские логистические компании делают очень много предложений по контейнерной перевозке и по железнодорожному транспорту. Китайцы будут занимать пустоты. Но хотелось бы, чтобы российские судовладельцы зарабатывали деньги, а не зарубежные компании. Помощи никакой нет даже в развитии какой-то определенной логистики. Предприниматели сами ищут альтернативные маршруты, чтобы возить за рубеж ту же пшеницу. Пшеницы уходит много в Турцию, она сейчас является пшеничным хабом», - сказал Макаров.