«По-пиратски!»: Перевозчики объяснили, как российские суда заходят в порты ЕС
Российские перевозчики применяют свои хитрости: под видом одних товаров везут другие, отметил в эфире НСН Дмитрий Макаров.
Российские суда ходят в порты ЕС в основном под флагами других стран, чтобы проходить более-менее беспрепятственно, рассказал руководитель сервиса Fraht-info Logistics Дмитрий Макаров в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что в третьем квартале 2022 года количество заходов судов под российским флагом в порты ЕС составило 107 против 1042 в третьем квартале 2021 года. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на Lloyd`s List Intelligence. При этом судозаходы в порты США и Великобритании полностью прекратились уже полгода назад. А сообщение с новыми основными торговыми партнерами резко выросли, например с Турцией и Китаем. Дмитрий Макаров отметил, что Турция уже стала своеобразным пшеничным хабом.
«Российские судовладельцы ходят под флагами других стран, чтобы более-менее беспрепятственно ходить. С российскими флагами возникают разные проблемы: сегодня они одни, послезавтра другие. Китай активизировался очень сильно, китайские логистические компании делают очень много предложений по контейнерной перевозке и по железнодорожному транспорту. Китайцы будут занимать пустоты. Но хотелось бы, чтобы российские судовладельцы зарабатывали деньги, а не зарубежные компании. Помощи никакой нет даже в развитии какой-то определенной логистики. Предприниматели сами ищут альтернативные маршруты, чтобы возить за рубеж ту же пшеницу. Пшеницы уходит много в Турцию, она сейчас является пшеничным хабом», - сказал Макаров.
Также он отметил, что перевозчики смогут найти окольные пути и после 5 декабря, когда страхование и перестрахование в ЕС судов с российской нефтью, следующих в третьи страны, вне зависимости от их флага будут невозможны.
«Чем больше на наших перевозчиков давят, тем крепче они становятся. Может быть, какая-то просадка будет происходить, но все равно найдут какие-то окольные пути. Русский человек предприимчивый. Однако предприимчивость русского предпринимателя ограничивается тем, что он самостоятельно принимает какие-то новые решения и помощи ни в чем нет. Что-то произойдет, но в какой-то мере это обратно образуется. По-пиратски мы привыкли ходить», - указал собеседник НСН.
Кроме того, по словам Макарова, грузы из России поставляются за границу в полном объеме. Однако, объяснил он, перевозчики применяют свои хитрости: под видом одних товаров везут другие.
«С Китая идет очень много груза, естественно порты немного забиты флотом, есть очереди на погрузках. Что-то меняется, какие-то товары отпускаются с осторожностью, потому что тоже не напрямую все торговые сделки происходят, а через третьи компании. Все немножко хуже, но люди еще пока работают. Весь груз какой был, все также поставляется. Никто не отказывался от товаров. Единственное, что применяются свои хитрости: везут уголь в Китай, а называют это, грубо говоря, известкой. Также из Китая: везут мясо под видом детского питания. Перевозки подорожали примерно на 15%, потому что риски увеличились, а это уже отражается на продукции, которую привозят в Россию», - резюмировал Макаров.
Так, пятый пакет санкций Евросоюза в отношении России в числе прочих мер предусматривает запрет для судов под российским флагом заходить в европейские порты. Исключения сделаны только для перевозок сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи, а также поставок, связанных с энергетикой. Последний пункт распространяется в том числе на перевозку угля.
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