«Работают за долги»: Грузоперевозчики ожидают ухода европейских конкурентов с рынка

«У нас давно много проблем создалось, давно их нужно было метелкой гнать отсюда. Все ездят, Европа вся у нас находится, упали цены на перевозки, упали заработки. Наши перевозчики оттуда ушли, надо их перевозчиков тоже отсюда гнать, пусть они создают серьезную конкуренцию у себя дома. С февраля иностранных перевозчиков меньше не стало, потому что мы лояльно относимся, а надо по рукам ударить Запад. Пусть они делают шаги навстречу, и тогда, возможно, появятся новые договоренности», - объяснил он.

По словам Макарова, многие российские компании сейчас остаются на рынке, чтобы выплачивать долги, бизнес не может развиваться в таких условиях.

«Много российских компаний сейчас работают, чтобы выплачивать кредиты за автомобили. Стоимость перевозок упала очень сильно, денег едва хватает на обслуживание транспорта и зарплаты водителей. Конкуренция большая, многие готовы работать, чтобы рассчитываться со своими кредиторами», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

О том, с какими проблемами столкнулась отрасль автомобильных грузоперевозок «Радиоточке НСН» ранее рассказал президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

