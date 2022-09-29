«Работают за долги»: Грузоперевозчики ожидают ухода европейских конкурентов с рынка
Руководитель сервиса Fraht-info Logistics Дмитрий Макаров отметил, что отрасль переживает не лучшие времена, еще в феврале необходимо было «устранить» западных конкурентов.
Европейские перевозчики продолжают работать в России, несмотря на санкции с их стороны, заявил руководитель сервиса Fraht-info Logistics Дмитрий Макаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне правительство России получило право устанавливать запрет на международные автоперевозки грузов по стране для транспорта из недружественных стран. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Макаров отметил, что такую меру необходимо было принять гораздо раньше.
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«У нас давно много проблем создалось, давно их нужно было метелкой гнать отсюда. Все ездят, Европа вся у нас находится, упали цены на перевозки, упали заработки. Наши перевозчики оттуда ушли, надо их перевозчиков тоже отсюда гнать, пусть они создают серьезную конкуренцию у себя дома. С февраля иностранных перевозчиков меньше не стало, потому что мы лояльно относимся, а надо по рукам ударить Запад. Пусть они делают шаги навстречу, и тогда, возможно, появятся новые договоренности», - объяснил он.
По словам Макарова, многие российские компании сейчас остаются на рынке, чтобы выплачивать долги, бизнес не может развиваться в таких условиях.
«Много российских компаний сейчас работают, чтобы выплачивать кредиты за автомобили. Стоимость перевозок упала очень сильно, денег едва хватает на обслуживание транспорта и зарплаты водителей. Конкуренция большая, многие готовы работать, чтобы рассчитываться со своими кредиторами», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
О том, с какими проблемами столкнулась отрасль автомобильных грузоперевозок «Радиоточке НСН» ранее рассказал президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
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