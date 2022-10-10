«Кто пролоббировал?»: Перевозчиков возмутил список товаров, разрешенных к ввозу в РФ из ЕС

Россия с 10 октября закроет границу для фур из Европы, которые везут потребительские товары. Однако для ряда зарубежных перевозчиков сделали исключение. В частности, под ограничения не попали 58 категорий продукции. Это лекарства, овощи, молоко, алкоголь, табак и другие. Матягин считает, что такое решение пролоббировали.

«Вот где собака зарыта. 58 категорий – это фактически несанкционная продукция, которая оставалась для ввоза в Россию. Возникает вопрос: кто пролоббировал интересы западных перевозчиков? Эти товары можно спокойно перецеплять на границе. Почему мы не запретили, как ЕС, полностью проезд иностранных транспортных компаний? Почему белорусы еще в апреле это сделали, а мы нашли причины? Красиво сделали на бумаге, а по факту? Мы возмущены. На прошлой неделе направили в администрацию президента обращение, чтобы нам объяснили, почему правительство так себя повело», - сказал Матягин.