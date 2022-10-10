«Кто пролоббировал?»: Перевозчиков возмутил список товаров, разрешенных к ввозу в РФ из ЕС

Президенту направлено обращение с просьбой объяснить решение правительства о послаблениях для иностранных перевозчиков, сказал НСН президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин.

Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил НСН, что правительство должно объяснить свое решение о послаблениях для некоторых иностранных автогрузоперевозчиков, которые продолжат возить товары по России. Обращение отправлено президенту Владимиру Путину.

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Россия с 10 октября закроет границу для фур из Европы, которые везут потребительские товары. Однако для ряда зарубежных перевозчиков сделали исключение. В частности, под ограничения не попали 58 категорий продукции. Это лекарства, овощи, молоко, алкоголь, табак и другие. Матягин считает, что такое решение пролоббировали.

«Вот где собака зарыта. 58 категорий – это фактически несанкционная продукция, которая оставалась для ввоза в Россию. Возникает вопрос: кто пролоббировал интересы западных перевозчиков? Эти товары можно спокойно перецеплять на границе. Почему мы не запретили, как ЕС, полностью проезд иностранных транспортных компаний? Почему белорусы еще в апреле это сделали, а мы нашли причины? Красиво сделали на бумаге, а по факту? Мы возмущены. На прошлой неделе направили в администрацию президента обращение, чтобы нам объяснили, почему правительство так себя повело», - сказал Матягин.
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Собеседник НСН напомнил, что российские перевозчики еще в апреле предложили правительству запретить въезд в страну иностранным перевозчикам.

«Эта идея легла в основу указа президента. Мы обрадовались, подумали, что наши перевозчики с работой будут. Конечно, ее станет больше. Для потребителей тоже хорошо, потому что цены на перевозку российскими компаниями ниже, чем зарубежными. Выиграет и бюджет – налоги будут поступать от перевозчиков. Но есть негатив, который не очень хорошо скрасил ситуацию, могли бы сделать все красиво», - резюмировал Матягин.

Ранее Владимир Матягин рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что перевозчики попросили Владимира Путина запретить мобилизацию водителей грузовиков.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:ЕвросоюзгрузоперевозкиСанкцииРоссия
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