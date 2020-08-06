По мелочи. ЦБ рекомендовал банкам не блокировать досрочный возврат по кредитам

ЦБ расценивает как недобросовестные отказы кредитный организаций в приемке платежей, если сумма, которую вносит заемщик, меньше указанной в уведомлении о досрочном возврате.

Банк России высказал мнение, что организации не должны отказывать в частичном досрочном погашении, если были предупреждены о нем. Также кредитор обязан предоставить заемщику обновленный график платежей по остатку.

Ранее НСН сообщала о размере средней зарплаты чиновника в России - 35 тыс рублей в месяц. При этом за год этот показатель вырос на 9%. К такому выводу пришли сотрудники сервиса «Авито.Работа». Для этого эксперты проанализировали 3 тыс размещенных вакансий по госслужбе на территории всей страны.

