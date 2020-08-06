По мелочи. ЦБ рекомендовал банкам не блокировать досрочный возврат по кредитам

Центробанк опубликовал рекомендации кредиторам, в которых советует принимать досрочный возврат по кредитам невзирая на размер внесенной суммы заемщиком.

«Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям и другим кредиторам принимать досрочный возврат потребительского кредита или займа, даже если заемщик вносит сумму меньше, чем указал в уведомлении о досрочном возврате», - уточнили в пресс-службе.

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ЦБ расценивает как недобросовестные отказы кредитный организаций в приемке платежей, если сумма, которую вносит заемщик, меньше указанной в уведомлении о досрочном возврате.

Банк России высказал мнение, что организации не должны отказывать в частичном досрочном погашении, если были предупреждены о нем. Также кредитор обязан предоставить заемщику обновленный график платежей по остатку.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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