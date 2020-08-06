По мелочи. ЦБ рекомендовал банкам не блокировать досрочный возврат по кредитам
Центробанк опубликовал рекомендации кредиторам, в которых советует принимать досрочный возврат по кредитам невзирая на размер внесенной суммы заемщиком.
«Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям и другим кредиторам принимать досрочный возврат потребительского кредита или займа, даже если заемщик вносит сумму меньше, чем указал в уведомлении о досрочном возврате», - уточнили в пресс-службе.
ЦБ расценивает как недобросовестные отказы кредитный организаций в приемке платежей, если сумма, которую вносит заемщик, меньше указанной в уведомлении о досрочном возврате.
Банк России высказал мнение, что организации не должны отказывать в частичном досрочном погашении, если были предупреждены о нем. Также кредитор обязан предоставить заемщику обновленный график платежей по остатку.
Ранее НСН сообщала о размере средней зарплаты чиновника в России - 35 тыс рублей в месяц. При этом за год этот показатель вырос на 9%. К такому выводу пришли сотрудники сервиса «Авито.Работа». Для этого эксперты проанализировали 3 тыс размещенных вакансий по госслужбе на территории всей страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru