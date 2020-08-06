Названа средняя зарплата чиновника в России
Средняя зарплата чиновника в России составила 35 тыс рублей в месяц. При этом за год этот показатель вырос на 9%. К такому выводу пришли сотрудники сервиса «Авито.Работа». Для этого эксперты проанализировали 3 тыс размещенных вакансий по госслужбе на территории всей страны.
Исследование показало, что самые большие зарплату у чиновников в Москве (50 тыс рублей), Санкт-Петербурге (41,5 тыс рублей) и Барнауле (40 тыс рублей в месяц), а самые маленькие зафиксированы в Воронеже (24,2 тыс рублей), Саратове (23,9 тыс рублей) и Ульяновске (23,8 тыс рублей).
Кроме этого отмечается рост числа вакансий на госслужбу – порядка 20% за второй квартал текущего года.
Наибольшее число вакансий отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани и Екатеринбурге. Самый заметный по скорости рост фиксируется в Омске (в 4,5 раза за год), Екатеринбурге (в 1,25 раза), а также в Барнауле и Тольятти (+100%).
Ранее Минфин России предложил сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации. В 2021-2023 годах ведомство хочет сэкономить почти 2 млрд рублей. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, как Минфин сэкономит на парламентариях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru