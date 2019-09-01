По «Дружбе». Названы причины роста цен на транзит российской нефти через Белоруссию
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН раскрыл причины повышения роста тарифов на транспортировку нефти по белорусскому участку нефтепровода «Дружба».
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН раскрыл причины повышения роста тарифов на транспортировку нефти по белорусскому участку нефтепровода «Дружба».
С 1 сентября Белоруссия увеличилa тaриф нa трaнспортировку нефти по рaсположенному нa территории стрaны учaстку нефтепроводa «Дружбa», передaет РИA «Новости».
Отмечaется, что это произошло в рaмкaх достигнутых Москвой и Минском договоренностей. При этом тaриф повышен нa 3,7%.
Кaк уточняется, новый тaриф будет действовaть до концa текущего годa. Решение было принято для того, чтобы компенсировaть белорусской стороне потери от трaнспортировки грязной нефти, пишет Газета.ру.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН назвал решение белорусской стороны об увеличении транзитных тарифов на нефть ожидаемым.
«Еще за полгода до всей истории с загрязненной нефтью Белоруссия заявила о желании повысить тарифы за перекачку нефти по «Дружбе». Россия сопротивлялась, потому что объективных экономических причин для этого нет. Кроме того, что у Белоруссии не хватает денег на работу экономики, которая датируется Россией через транзитные тарифы, поставку нефти по ценам внутреннего рынка и т.д. Просто Белоруссия получила благовидный предлог», - отметил собеседник НСН.
Рустам Танкаев напомнил об условиях сотрудничества России и Белоруссии, в которых более успешная российская экономика оказывается донором.
«С этим очень трудно бороться, потому что Белоруссия спекулирует на политических аспектах, таких как объединение с Россией, общее экономическое пространство, и Россия систематически покупается на этот шантаж. Но никаких серьезных изменений не произойдет. Эта система – изъятие денег из российского бюджета для обеспечения белорусского – действует с советских времен. Ничего нового ждать не стоит», - считает эксперт.
Ранее ведущие эксперты в эфире НСН анализировали расходы России в связи с поставками загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба».
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