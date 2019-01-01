Нефтеубытки по году считают. Эксперты о последствиях поставок «грязной» нефти по «Дружбе»
Ведущие эксперты в эфире НСН заявили о предстоящих расходах России в связи с поставками загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба».
Кризис, связaнный с зaгрязнением постaвляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия постaвляет кaчественное топливо. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил журнaлистaм глaвa Минэнерго РФ Александр Новак.
Ухудшение кaчествa топливa в трубопроводе «Дружба» было обнaружено Минском 19 aпреля. 30 aпреля белорусскaя сторонa полностью прекрaтилa прием сырья из России. Тогда же стaло известно, что зaгрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских прaвоохрaнительных оргaнов рaскрыли схему зaгрязнения нефти в «Дружбе». Фигурaнтaми делa о хищении нефти и зaгрязнении трубопроводa первонaчaльно стaли шесть человек, потом их число выросло до 13. Следствие считaет, что они оргaнизовaли преступное сообщество и похитили сырье нa сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добaвили в узел сливa нефти хлорсодержaщие соединения.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев подтвердил в эфире НСН, что основные покупатели получают качественную нефть. Однако заявил, что небольшие очаги загрязнения топлива еще остаются.
«Проблема решена за счет возвращения загрязненной нефти на территорию России, где ее предполагается разбавлять и поставлять на наши НПЗ. Ни у кого это, правда, энтузиазма не вызывает. Но в принципе, объем поставок нефти партнерам Россия восстановила. Какая-то возня еще предстоит, потому что есть маленькие карманы с загрязнениями, связанные с различными техническими резервуарами. Буквально на прошлой неделе устраняли такой выброс», - отметил Рустам Танкаев.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в эфире НСН экономические последствия, связанные с преодолением нефтяного кризиса поставок сырья по нефтепроводу «Дружба».
«Экономические последствия можно будет оценить по итогам года. Они складываются из двух моментов. Первый связан с работой оборудования белорусских НПЗ. Действительно там что-то сломалось из-за загрязненной нефти? Это будет известно в сентябре-октябре, после соответствующей проверки. Если что-то действительно сломалось, Россия обязалась выплатить Белоруссии стоимость вышедшего из строя оборудования.
Второй момент связан с упущенной транзитной прибылью, которую из-за простоя нефтепровода недополучили страны-транзитеры, прежде всего, та же Белоруссия. Но оставшийся период года трубопровод будет работать в повышенном пропускном объеме. И, вполне возможно, к концу года через Белоруссию прокачают 50 млн тонн транзитной нефти, как это и планировалось. Соответственно, экономических убытков может и не быть. Может быть, и белорусы успеют переработать все 18 млн тонн нефтепродуктов, и у них не будет упущенной выгоды. Так это или нет, выяснится в конце года», - пояснил Игорь Юшков.
Ранее Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, какие еще факторы повлияют на расчет суммы российской компенсации Белоруссии за неликвидную нефть в трубопроводе «Дружба».
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